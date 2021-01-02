Происшествия
сегодня, 17:47
Угон автомобиля попал на видео
Владелец лишился старенькой машины в новогоднюю ночь.
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В полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ 21053. Он сообщил о том, что с улицы Шевченко у него угнали машину. Момент угона попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный мужчина ходит около авто, потом прячется — мимо проезжает другой автомобиль. Но не отказывается от задуманного, вскрывает дверь машины и уезжает в сторону улицы Урицкого.
— Угонщик был установлен по горячим следам. Это житель Липецка, ему 35 лет. Он уже был судим за угон автомобиля. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
Автомобиль был найден в исправном состоянии.
— Угонщик был установлен по горячим следам. Это житель Липецка, ему 35 лет. Он уже был судим за угон автомобиля. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения(угон)», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Автомобиль был найден в исправном состоянии.
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