Происшествия

сегодня, 17:47

Угон автомобиля попал на видео

6 2121
#угон

Владелец лишился старенькой машины в новогоднюю ночь.

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В полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ 21053. Он сообщил о том, что с улицы Шевченко у него угнали машину. Момент угона попал на  камеры видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный мужчина ходит около авто, потом прячется — мимо проезжает другой автомобиль. Но не отказывается от задуманного, вскрывает дверь машины и уезжает в сторону улицы Урицкого.
 
 — Угонщик был установлен по горячим следам. Это житель Липецка, ему 35 лет. Он уже был судим за угон автомобиля. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Автомобиль был найден в исправном состоянии.
6 2121
#угон

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

28 минут назад
Мой Москвич 2140 несколько раз пытались угнать, но не смогли. На нем стоит инновационная охранная сигнализация, разработанная советскими инженерами
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Факт

32 минуты назад
Баран, а не угоньщик! Ни угонять, ни ездить, не спрятать. Поэтому и ловят и сажают! Ослина одним словом.
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Каратель

38 минут назад
Дя таких Вин Дизилей неопознаных, нужно пару разков капкан поставить в салон, чтобы разок клюнуло, и тяга сразу излечиться на всю оставшуюся жизнь. Воришки воруют дровишки! Стыдоба! Разок подоставить сюрпрайз и вот эта будет новость, а если ещё и видео будет-ой! Онлайн урок а долгие годы
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Подподъездный автопаркинг

сегодня, 18:10
Надо было в подъезд загонять повозку, тогда бы не угнали.
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Вован настоящий

сегодня, 18:09
Что значит "без цели хищения"? Он его взял, чтобы помыть,провести ТО и заправить? Пока не изменят УК, так и будут угонять "без цели хищения".
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Карасенко

сегодня, 18:02
А самого Шевченко задержали ?
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