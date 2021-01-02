В России
сегодня, 11:20
В России с 1 апреля изменятся правила практической части экзамена на права
В России с 1 апреля 2021 года начнут действовать новые правила практической части экзамена на водительские права.
С 1 апреля 2021 года практическая часть экзамена на водительские права будет сдаваться иначе.
С этого года в России утвердят новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, и он вступит в силу 1 апреля, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года", - рассказал источник. Сейчас документ проходит согласование с другими ведомствами.
Изменения коснутся, прежде всего, практической части экзамена. Нововведения исключают этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Но практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.
При проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители, - говорится в документе.
"Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", - сообщили в МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. То есть будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.
Оценочная система тоже изменится. Новые правила предусматривают 19 грубейших ошибок, влияющих на безопасность в условиях дорожного движения, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди которых непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном или другим техническим устройством, позволяющим вести переговоры.
Менее грубые ошибки принесут потенциальному кандидату в водители штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если сдающий его наберет пять и более штрафных баллов.
Допуск к экзаменам на права получат молодые люди с 16 лет. Для получения госуслуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из родителей или законных представителей.
В МВД пояснили, что есть 6 оснований, из-за которых не будут допускать к экзамену на права. Среди них лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился будущий кандидат в водители.
Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы. "Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - говорится в проекте административного регламента.
Теоретическая часть экзамена не изменится, хотя поначалу планировалось увеличить количество вопросов, однако, как сообщили в МВД, этого не произойдет.
С этого года в России утвердят новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, и он вступит в силу 1 апреля, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года", - рассказал источник. Сейчас документ проходит согласование с другими ведомствами.
Изменения коснутся, прежде всего, практической части экзамена. Нововведения исключают этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Но практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.
При проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители, - говорится в документе.
"Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", - сообщили в МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. То есть будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.
Оценочная система тоже изменится. Новые правила предусматривают 19 грубейших ошибок, влияющих на безопасность в условиях дорожного движения, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди которых непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном или другим техническим устройством, позволяющим вести переговоры.
Менее грубые ошибки принесут потенциальному кандидату в водители штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если сдающий его наберет пять и более штрафных баллов.
Допуск к экзаменам на права получат молодые люди с 16 лет. Для получения госуслуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из родителей или законных представителей.
В МВД пояснили, что есть 6 оснований, из-за которых не будут допускать к экзамену на права. Среди них лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился будущий кандидат в водители.
Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы. "Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - говорится в проекте административного регламента.
Теоретическая часть экзамена не изменится, хотя поначалу планировалось увеличить количество вопросов, однако, как сообщили в МВД, этого не произойдет.