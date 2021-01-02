Общество
34 минуты назад
В поселке Матырский с утра отключили воду из-за аварии
Там вышел из строя канализационный коллектор.
Холодную воду в поселке Матырский отключили с 8.00 до 19.00, из-за аварии на проезде Каштановом.
— Бригада Комплекса водоснабжения проводит ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 500 мм, — пояснили в пресс-службе ЛГЭК.
Как уже сообщал GOROD48, в поселке Матырский произошло обрушение колодца на магистральном коллекторе.
— Бригада Комплекса водоснабжения проводит ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 500 мм, — пояснили в пресс-службе ЛГЭК.
Как уже сообщал GOROD48, в поселке Матырский произошло обрушение колодца на магистральном коллекторе.
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