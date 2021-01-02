Общество

34 минуты назад

В поселке Матырский с утра отключили воду из-за аварии

3 283
#авария
В поселке Матырский с утра отключили воду из-за аварии

Там вышел из строя канализационный коллектор.

Холодную воду в поселке Матырский отключили с 8.00 до 19.00, из-за аварии на проезде Каштановом.

— Бригада Комплекса водоснабжения проводит ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 500 мм, — пояснили в пресс-службе ЛГЭК.

Как уже сообщал GOROD48, в поселке Матырский произошло обрушение колодца на магистральном коллекторе.
3 283
#авария

Комментарии (3)

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7 минут назад
Про аварию было известно ещё вчера, только не посчитали нужным предупредить об отключении воды. И почему на Дачном отключили тоже не понятно
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Смотрящий

15 минут назад
Зато ... не Шанхай! Вот ...
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Гость

17 минут назад
У них рвануло, а воды нет в Дачном! Что за ерунда!
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