Происшествия
сегодня, 10:23
В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия
Полиция проводит проверку.
Первого января в Ельце мужчина 1977 года рождения получил травму левого глаза.
— По предварительной информации, травма могла быть получена в результате применения травматического оружия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Мужчина, после оказания медицинской помощи, были отпущен домой. Его жизни ничего не угрожает. В полиции сейчас проводят проверку случившегося.
— По предварительной информации, травма могла быть получена в результате применения травматического оружия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Мужчина, после оказания медицинской помощи, были отпущен домой. Его жизни ничего не угрожает. В полиции сейчас проводят проверку случившегося.
Яма и дороги