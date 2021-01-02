Происшествия

сегодня, 10:23

В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия

1 1181
#стрельба #травма
2
В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия

Полиция проводит проверку.

Первого января в Ельце мужчина 1977 года рождения получил травму левого глаза.

— По предварительной информации, травма могла быть получена в результате применения травматического оружия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Мужчина, после оказания медицинской помощи, были отпущен домой. Его жизни ничего не угрожает. В полиции сейчас проводят проверку случившегося.
1 1181
#стрельба #травма
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Яма и дороги

49 минут назад
Это была травматическая пробка
ответить

Еще в рубрике

Под Липецком столкнулись два автомобиля
#ДТП
Под Липецком столкнулись два автомобиля

41 минуту назад

Происшествия
Липчанка выпала из окна
#падение
7
Липчанка выпала из окна

сегодня, 09:54

Происшествия
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года
#кража #полиция
29
Из-за трех тысяч рублей липчанин может лишиться свободы на два года

сегодня, 08:46

Происшествия
В субботу в Липецке будет скользко
7
В субботу в Липецке будет скользко

вчера, 23:14

Происшествия
В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков
#порыв канализации
16
В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков

вчера, 15:17

Происшествия
В новогоднюю ночь липчанин забрался на макушку главной ёлки города
#Новый год #ёлка #хулиганство
60
В новогоднюю ночь липчанин забрался на макушку главной ёлки города

вчера, 15:00

Происшествия