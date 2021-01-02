В ельчанина, возможно, выстрелили из травматического оружия

Полиция проводит проверку.

Первого января в Ельце мужчина 1977 года рождения получил травму левого глаза.



— По предварительной информации, травма могла быть получена в результате применения травматического оружия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Мужчина, после оказания медицинской помощи, были отпущен домой. Его жизни ничего не угрожает. В полиции сейчас проводят проверку случившегося.