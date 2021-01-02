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27 минут назад
Певица Валерия стала бабушкой
Невестка певицы Валерии 22-летняя Лиана Шульгина выложила в Instagram кадры из роддома. Там на свет у нее появилась дочка.
Это первые снимки с малышкой и мужем - сыном Валерии Арсением Шульгиным. Сам он также поспешил поделиться с подписчиками фото своего ребенка. Лица малышки не показывают. Видно только, что она спит на руках у заботливого отца, пишет www.mk.ru
Сама Валерия ранее назвала эту новогоднюю ночь "волшебной". По ее словам, она плачет от радости. Семью Валерии уже поздравили Лолита, Игорь Гуляев, Наталья Подольская, Николай Носков и прочие артисты.
Сама Валерия ранее назвала эту новогоднюю ночь "волшебной". По ее словам, она плачет от радости. Семью Валерии уже поздравили Лолита, Игорь Гуляев, Наталья Подольская, Николай Носков и прочие артисты.