В России

27 минут назад

Певица Валерия стала бабушкой

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Невестка певицы Валерии 22-летняя Лиана Шульгина выложила в Instagram кадры из роддома. Там на свет у нее появилась дочка.

Это первые снимки с малышкой и мужем - сыном Валерии Арсением Шульгиным. Сам он также поспешил поделиться с подписчиками фото своего ребенка. Лица малышки не показывают. Видно только, что она спит на руках у заботливого отца, пишет www.mk.ru




  Сама Валерия ранее назвала эту новогоднюю ночь "волшебной". По ее словам, она плачет от радости. Семью Валерии уже поздравили Лолита, Игорь Гуляев, Наталья Подольская, Николай Носков и прочие артисты.

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