Россиянам старше 45 лет посчитают будущую пенсию

Оценить перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России теперь будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии





Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.



В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений, пишет



- Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - отметил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов. - Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы.

- Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты корреспонденту РГ. - Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости.Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений, пишет oblast45.ru - Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - отметил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов. - Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы.