28 минут назад
Россиянам старше 45 лет посчитают будущую пенсию
Оценить перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России теперь будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии
Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.
В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений, пишет oblast45.ru
- Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - отметил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов. - Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы.