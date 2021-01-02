Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году

Новый российский космический корабль «Орёл» вместе с космонавтами планируют отправить к Луне в 2028 году. Об этом телеканалу «Россия» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Число участников и продолжительность миссии пока не уточняется.

Он рассказал, что разработкой корабля занимается корпорация «Энергия». Компания уже собрала макет для стратегических испытаний. «Орёл» получит мощную тепловую защиту, и, предположительно, будет возвращаться к Земле на второй космической скорости — 11 км/с (вместо 8 км/с).

Ранее Рогозин поделился деталями программы по исследованию спутника Земли. В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 туда отправится орбитальная станция «Луна-26», а на 2025 запланирована посадка на поверхность станции «Луна 27». В чём конкретная задача этих миссий, не уточняется.

Кроме этого, госкорпорация заключила контракт с ракетно-космическим центром «Прогресс», который должен разработать сверхтяжёлую ракету. Она должна доставлять на лунную орбиту 27 тонн груза, пишет 3dnews.ru