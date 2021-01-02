В России

36 минут назад

Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году

81

Новый российский космический корабль «Орёл» вместе с космонавтами планируют отправить к Луне в 2028 году. Об этом телеканалу «Россия» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Число участников и продолжительность миссии пока не уточняется.

Он рассказал, что разработкой корабля занимается корпорация «Энергия». Компания уже собрала макет для стратегических испытаний. «Орёл» получит мощную тепловую защиту, и, предположительно, будет возвращаться к Земле на второй космической скорости — 11 км/с (вместо 8 км/с).

Ранее Рогозин поделился деталями программы по исследованию спутника Земли. В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 туда отправится орбитальная станция «Луна-26», а на 2025 запланирована посадка на поверхность станции «Луна 27». В чём конкретная задача этих миссий, не уточняется.

Кроме этого, госкорпорация заключила контракт с ракетно-космическим центром «Прогресс», который должен разработать сверхтяжёлую ракету. Она должна доставлять на лунную орбиту 27 тонн груза, пишет 3dnews.ru

81

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Певица Валерия стала бабушкой
Певица Валерия стала бабушкой

26 минут назад

В России
Россиянам старше 45 лет посчитают будущую пенсию
Россиянам старше 45 лет посчитают будущую пенсию

29 минут назад

В России
Адепты бывшего схимонаха Сергия просят Путина об его освобождении
Адепты бывшего схимонаха Сергия просят Путина об его освобождении

33 минуты назад

В России
Москвичам, сделавшим прививку от COVID-19, вернут бесплатный проезд
2
Москвичам, сделавшим прививку от COVID-19, вернут бесплатный проезд

30.12.2020 16:30

В России
Собянин продлил школьные каникулы до 17 января
Собянин продлил школьные каникулы до 17 января

30.12.2020 16:17

В России
Детское шампанское может спровоцировать развитие алкоголизма в будущем
2
Детское шампанское может спровоцировать развитие алкоголизма в будущем

30.12.2020 16:09

В России