Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 2 января

Сказка о дружбе аистенка и пугала – для маленьких зрителей, урок «волшебной химии» с зельеварением – для школьников, всей семьей можно полюбоваться шедеврами ювелирного дома Фаберже и великолепными изделиями из стекла и хрусталя из Гусь-Хрустального. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети.





Сайт музей Москва-Сити продолжает открывать виртуальный адвент-квест



Биологический музей им. К. А. Тимирязева дарит своим посетителям и зрителям серию бесплатных онлайн-выпусков студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 ребят и их родителей ждут на урок



Музей хрусталя имени купцов Мальцовых в городе Гусь-Хрустальный приглашает на



Не имея возможности общаться с публикой напрямую, некоторые петербургские театры решили выложить в открытый доступ праздничные зимние постановки. 2 января миссию развлечь в том числе и самых маленьких зрителей подхватил коллектив театра «Санктъ-Петербургъ Опера». В 14:00 на официальном



До 15 января 2021 года на сайте Дарвиновского музея открыта виртуальная выставка



Со 2 по 10 января 2021 года Дом Гоголя проведет новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на



Музей Фаберже в 20:00 начнет трансляцию онлайн-экскурсии



Как зимняя тема отразилась в произведениях Фаберже? Что дарили на Рождество при дворе? На эти и другие вопросы можно узнать ответ из лекции.



Фото: vk.com/public18506554



Детский спектакль «Аистенок и пугало» - очень добрая сказка о дружбе и верности, о любви и одиночестве. Осенью птицы покидают родные места и улетают в тёплые края. Одинокое пугало Страшко, забытое хозяином на опустевшем осеннем поле, берёт на себя заботу о раненом аистёнке Айко, помогает выжить в суровую зиму. Запись трансляции спектакля с участием молодых актеров, который вошел в программу всероссийского фестиваля детских, юношеских, молодежный и взрослых театров «Парад премьер-2020», можно посмотреть на YouTube-канале Сайт музей Москва-Сити продолжает открывать виртуальный адвент-квест «Выше елки» : новое творческое задание приведет вас в Австралию.Биологический музей им. К. А. Тимирязева дарит своим посетителям и зрителям серию бесплатных онлайн-выпусков студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 ребят и их родителей ждут на урок «Сказочной химии» . На занятии вы вспомните знакомые сказочные сюжеты и узнаете, как их можно проиллюстрировать при помощи химических экспериментов. В ходе простейших опытов будут воссозданы сказочные пейзажи, герои и эликсиры. Каждый «волшебный» опыт будет сопровождаться кратким научным объяснением.Музей хрусталя имени купцов Мальцовых в городе Гусь-Хрустальный приглашает на прогулку-экскурсию в сопровождении профессионального аудиогида. Музей хрусталя, который открылся в 1983 году в уникальном памятнике архитектуры конца XIX-начала XX веков – Георгиевском соборе собрал в своей экспозиции и великолепные изделия из стекла и хрусталя старых мастеров и талантливых современников.Не имея возможности общаться с публикой напрямую, некоторые петербургские театры решили выложить в открытый доступ праздничные зимние постановки. 2 января миссию развлечь в том числе и самых маленьких зрителей подхватил коллектив театра «Санктъ-Петербургъ Опера». В 14:00 на официальном YouTube-канале театра начнут показывать оперу Цезаря Кюи «Кот в сапогах».До 15 января 2021 года на сайте Дарвиновского музея открыта виртуальная выставка «Колючие мягкотелые» . Мягкотелые – класс животных, именуемых также моллюсками. Действительно, у моллюсков мягкое тело. Но у большинства видов моллюсков тело спрятано в раковину. Раковины могут быть совершенно разными - по размеру, по цвету, по форме – их разнообразие и красота издавна привлекали людей. Появился даже целый «класс» коллекционеров, получивший название конхиломаны (любители раковин). Дарвиновский музей представляет свою коллекцию необычных раковин.Со 2 по 10 января 2021 года Дом Гоголя проведет новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте Facebook будут публиковать спектакли, концерты, лекции, мастер-классы и видеообзоры. Так, в 15:00 кинолекторий «Рождественская кинопятерка» представит один из лучших фильмов Франции, Великобритании, Испании, США и России – какой именно, организаторы объявят перед показом. А в 18:00 начнется литературно-музыкальная композиция «Поезд стихов».Музей Фаберже в 20:00 начнет трансляцию онлайн-экскурсии «Рождественские истории в музее Фаберже» Как зимняя тема отразилась в произведениях Фаберже? Что дарили на Рождество при дворе? На эти и другие вопросы можно узнать ответ из лекции.