34 минуты назад
В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков
Как сообщают в социальных сетях жители поселка Матырский, «По улице Сливовая не работает канализация, затапливая подвальные помещения. А в домах у многих оборудованы комнаты отдыха, гардеробные. На данный момент все это плавает в нечистотах…»
- Компания ЛГЭК ведет восстановительные работы, на время которых организовано временное водоотведение посредством перекачки стоков помпой. После этого будет понятен характер повреждений, и начнутся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе компании.
Фото: cheltv.ru
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