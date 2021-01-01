Происшествия

34 минуты назад

В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков

3 264
#порыв канализации
В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков

Как сообщают в социальных сетях жители поселка Матырский, «По улице Сливовая не работает канализация, затапливая подвальные помещения. А в домах у многих оборудованы комнаты отдыха, гардеробные. На данный момент все это плавает в нечистотах…»

Как рассказали GOROD48 в ЛГЭК, В поселке Матырский произошло обрушение колодца на магистральном коллекторе. 

- Компания ЛГЭК ведет восстановительные работы, на время которых организовано временное водоотведение посредством перекачки стоков помпой. После этого будет понятен характер повреждений, и начнутся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе компании.

Фото: cheltv.ru

3 264
#порыв канализации

Комментарии (3)

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fed

6 минут назад
минуточку, там частные особняки на Сливовой))
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минуточку

8 минут назад
Какие комнаты отдыха и гардеробные?С нового года запрещено хранить вещи на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов.
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ёпт

18 минут назад
Как улицу назовёшь.... По улице Сливовая сливают нечистоты
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