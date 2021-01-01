В поселке Матырский коммунальщики приступят к ликвидации порыва канализации после откачки стоков

Как сообщают в социальных сетях жители поселка Матырский, «По улице Сливовая не работает канализация, затапливая подвальные помещения. А в домах у многих оборудованы комнаты отдыха, гардеробные. На данный момент все это плавает в нечистотах…»





- Компания ЛГЭК ведет восстановительные работы, на время которых организовано временное водоотведение посредством перекачки стоков помпой. После этого будет понятен характер повреждений, и начнутся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе компании.



Фото: cheltv.ru



Как рассказали GOROD48 в ЛГЭК, В поселке Матырский произошло обрушение колодца на магистральном коллекторе.- Компания ЛГЭК ведет восстановительные работы, на время которых организовано временное водоотведение посредством перекачки стоков помпой. После этого будет понятен характер повреждений, и начнутся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе компании.