Происшествия

сегодня, 11:44

В предновогодней аварии на елецкой трассе пострадали трое

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#ДТП
В предновогодней аварии на елецкой трассе пострадали трое

К счастью, травмы оказались не такими серьезными, и пострадавших не пришлось госпитализировать

Как  сообщал GOROD48, 31 декабря в районе виадука на елецком направлении трассы Орел-Тамбов произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа Сид» и «Киа Рио». После столкновения «Киа Сид» вылетел на обочину.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали водитель и пассажир «Киа Рио» и пассажирка «КИА Сид». Все трое получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.

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#ДТП

Комментарии (2)

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Из проверенных источников

11 минут назад
Эта дорога была реконструирована в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году. К сожалению, средств не хватило на строительство правой клеверной ветки на Тамбов.
ответить

гулять так гулять

56 минут назад
перед НГ много машин переколотили
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