Происшествия
сегодня, 11:44
В предновогодней аварии на елецкой трассе пострадали трое
К счастью, травмы оказались не такими серьезными, и пострадавших не пришлось госпитализировать
Как сообщал GOROD48, 31 декабря в районе виадука на елецком направлении трассы Орел-Тамбов произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа Сид» и «Киа Рио». После столкновения «Киа Сид» вылетел на обочину.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали водитель и пассажир «Киа Рио» и пассажирка «КИА Сид». Все трое получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали водитель и пассажир «Киа Рио» и пассажирка «КИА Сид». Все трое получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.
Из проверенных источников
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