Происшествия

20 минут назад

В новогоднюю ночь в Липецке травмы получили 15 человек

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#новый год #травмы
В новогоднюю ночь в Липецке травмы получили 15 человек

По данным управления ГО и ЧС мэрии Липецка, новогодняя ночь прошла относительно спокойно 

В областном центре было зарегистрировано шесть не крупных ДТП. А вот количество случаев бытового травматизма в ночь с 31 декабря на 1 января значительно превысило показатели предыдущих суток: если 30 декабря по телефону Единой службы спасения "112" за медицинской помощью обратилось трое жителей Липецка, то в новогоднюю ночь таких обращений было 15.

В новогоднюю ночь случилось почти в три раза больше семейных конфликтов, чем в предыдущие сутки: 27 против 10. Пять раз липчане жаловались на нарушение ночного покоя из-за фейерверков и разрывов петард.
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#новый год #травмы

Комментарии (1)

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любопытный

7 минут назад
и что никого не зарезали?
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