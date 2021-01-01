В новогоднюю ночь в Липецке травмы получили 15 человек

По данным управления ГО и ЧС мэрии Липецка, новогодняя ночь прошла относительно спокойно

В областном центре было зарегистрировано шесть не крупных ДТП. А вот количество случаев бытового травматизма в ночь с 31 декабря на 1 января значительно превысило показатели предыдущих суток: если 30 декабря по телефону Единой службы спасения "112" за медицинской помощью обратилось трое жителей Липецка, то в новогоднюю ночь таких обращений было 15.



В новогоднюю ночь случилось почти в три раза больше семейных конфликтов, чем в предыдущие сутки: 27 против 10. Пять раз липчане жаловались на нарушение ночного покоя из-за фейерверков и разрывов петард.

