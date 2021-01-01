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Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 1 января
Ограничения из-за SARS-CoV-2 сохраняются в наступившие новогодние выходные. Но праздник устроить хочется. Первый день наступившего года можно начать с ледовой сказки «Снежная королева», а затем посмотреть историю создания одного из самых новогодних мультфильмов «Падал прошлогодний снег…». GOROD48 собрал несколько занятных онлайн-событий, которые помогут интересно провести время.
Музей Москва-Сити подготовил виртуальный адвент-квест «Выше елки»: ежедневно вас ждет крышесносное путешествие - знакомство с удивительными уголками мира, их традициями, главными небоскребами. А открывающиеся каждый день творческие задания не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. 1 января главной точкой путешествия станет Индонезия.
Зоопарки мира открывают виртуальные двери с помощью веб-камер и трансляций в режиме онлайн. Так, на сайте Хьюстонского зоопарка можно посмотреть, как блуждают по большой территории стадо слонов, как едят жирафы, носороги катаются в грязной луже или фламинго плавают рядом с водопадом, а шимпанзе общаются с гостями. Отдельная камера познакомит с микромиром муравьев-листорезов.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева дарит своим посетителям и зрителям чудесный подарок к 2021 году — серию бесплатных онлайн-выпусков студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. Научно — не значит скучно! В 12:00 детей и их родителей приглашают смастерить необычную эко-кормушку своими руками. В качестве корма подойдут семена и зёрна: пшено, семечки (несолёные и нежареные), овсяные (пшеничные и другие) хлопья, ягоды (замороженная клюква, смородина, рябина, калина), изюм... Ещё понадобятся мука, верёвочка из натурального волокна и формочки для печенья.
Галерея «Парк» запускает серию подкастов, посвященных советским мультфильмам. В первом выпуске речь пойдет о новогодней мультипликационной картине Александра Татарского «Падал прошлогодний снег». Сейчас пластилиновый мультфильм с необычным юмором и обаятельным персонажем считается культовым, но в 1980-е годы он с большим трудом прошел цензуру. О том, как режиссеру все-таки удалось выпустить свое творение на экраны, и о других интересных фактах, связанных с работой над мультфильмом, зрители узнают из подкаста на YouTube-канале галереи.
Дарвиновский музей представляет виртуальную выставку «Изменение климата – взгляд из прошлого». Короткая лекция и экспонаты познакомят с одним из первых важных изменений климата, которое сильно сказалось на нашей эволюции – миоценовым похолоданием (около 8 миллионов лет назад). Трансляция открыта до 15 января.
На официальном сайте Министерства обороны можно посетить необычную 3D-экскурсию по новейшей военной базе «Арктический трилистник». Здесь можно заглянуть на объект, попасть на который невозможно без определённого уровня допуска. Несмотря на то, что военных секретов не раскрывают, Минобороны предлагает виртуальную прогулку по каждому из четырёх этажей жилого комплекса «Арктический трилистник». База была возведена в интересах Северного флота в Арктике. На сайте можно погулять по виртуальным жилым комнатам военнослужащих, посмотреть на офицерскую столовую, тренажёрный и киноконцертный залы, атриум, библиотеку, оранжерею и медблок.
Политех подготовил третий поэтический марафон #ПолитехLive, трансляция которого начнется в 20:00. Поэты и музыканты, участники инклюзивных проектов музея, кураторы экспозиции и эксплейнеры объединились, чтобы поздравить Политех и прочитать произведения современных авторов. В эфире: Вадик Королев (OQJAV), Саша Гагарин («Сансара»), Катя Павлова («Обе Две»), Женя Любич, Андрей Хамиль Пасечный («Каста»), Олег Груз, Елена Фанайлова, Дмитрий Воденников, Андрей Родионов, Демьян Кудрявцев, Дмитрий Данилов, Христина Зарембо (HRISTINA) и многие другие.
Фото: elka.spb.ru