Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 1 января

Ограничения из-за SARS-CoV-2 сохраняются в наступившие новогодние выходные. Но праздник устроить хочется. Первый день наступившего года можно начать с ледовой сказки «Снежная королева», а затем посмотреть историю создания одного из самых новогодних мультфильмов «Падал прошлогодний снег…». GOROD48 собрал несколько занятных онлайн-событий, которые помогут интересно провести время.