Происшествия
50 минут назад
Экстренные службы прибыли к новогодней елке из-за костюма Деда Мороза
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Чаще, чем в обычные дни, спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали 30 декабря на происшествия.
Как сообщает пресс-служба управления, предновогодние хлопоты липчан в этот день омрачали захлопнувшиеся двери, коммунальные аварии, страхи по поводу обнаруженных «подозрительных» предметов и ставшие вдруг тесными украшения.
Так по номеру «112» вчера был принят звонок врача перинатального центра в 19 микрорайоне. Одна из будущих мам не могла снять с отёкших рук кольца. Со всеми мерами предосторожности прямо в больничной палате спасатели с помощью специнструмента освободили женщину сразу от трёх колец. Кстати, именно у этой смены подобный случай произошёл второй раз за неделю. Так что ждущим пополнения горожанкам, стоит заранее обезопасить себя от неожиданных неприятностей.
Вечером на улице Кривенкова аккуратно вскрывали дверь квартиры, в которой случайно остался ребёнок 2,5 года. Как пояснил руководитель дежурной смены Денис Сундеев, папа вышел на лестничную площадку, очевидно, встретить жену с покупками, а малышка тем временем «поиграла» с внутренней задвижкой.
Кроме того, спасатели выезжали на ДТП по проспекту Победы, для мониторинга ситуации на ЛТЗ, где из-за порыва магистральной трубы от тепла был отключён весь район, а также на улицу 9 Мая, где после порыва трубопровода на территории НЛМК под завалами рухнувшей кирпичной стены оказалось до десятка легковых автомобилей. К счастью в этом ЧП обошлось без пострадавших.
Традиционно накануне праздников увеличивается количество сигналов бдительных липчан о подозрительных предметах. На один такой вызов спасатели 30 декабря выезжали в микрорайон «Елецкий». Опасения людей специалисты экстренных служб не подтвердили: в пакетах кто-то оставил мусор. Накануне на территории железнодорожного вокзала была «обезврежена» коробка с новогодними детскими подарками. А днём позже – бесхозный пакет с костюмом Деда Мороза под ёлкой у Никольского храма.
Фото управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Так по номеру «112» вчера был принят звонок врача перинатального центра в 19 микрорайоне. Одна из будущих мам не могла снять с отёкших рук кольца. Со всеми мерами предосторожности прямо в больничной палате спасатели с помощью специнструмента освободили женщину сразу от трёх колец. Кстати, именно у этой смены подобный случай произошёл второй раз за неделю. Так что ждущим пополнения горожанкам, стоит заранее обезопасить себя от неожиданных неприятностей.
Вечером на улице Кривенкова аккуратно вскрывали дверь квартиры, в которой случайно остался ребёнок 2,5 года. Как пояснил руководитель дежурной смены Денис Сундеев, папа вышел на лестничную площадку, очевидно, встретить жену с покупками, а малышка тем временем «поиграла» с внутренней задвижкой.
Кроме того, спасатели выезжали на ДТП по проспекту Победы, для мониторинга ситуации на ЛТЗ, где из-за порыва магистральной трубы от тепла был отключён весь район, а также на улицу 9 Мая, где после порыва трубопровода на территории НЛМК под завалами рухнувшей кирпичной стены оказалось до десятка легковых автомобилей. К счастью в этом ЧП обошлось без пострадавших.
Традиционно накануне праздников увеличивается количество сигналов бдительных липчан о подозрительных предметах. На один такой вызов спасатели 30 декабря выезжали в микрорайон «Елецкий». Опасения людей специалисты экстренных служб не подтвердили: в пакетах кто-то оставил мусор. Накануне на территории железнодорожного вокзала была «обезврежена» коробка с новогодними детскими подарками. А днём позже – бесхозный пакет с костюмом Деда Мороза под ёлкой у Никольского храма.
Фото управления по делам ГО и ЧС Липецка.
2 891
ха-ха
Шура