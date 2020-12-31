Происшествия
14 минут назад
По факту повреждения автомобилей на улице 9 мая в полицию обратились восемь человек
Их машины пострадали посла падения кирпичного забора.
Восемь автомобилистов обратились с заявлением в полицию после падения на их машины фрагментов кирпичной стены на улице 9 мая в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, их автомобили имеют характерные механически повреждения.
- Проверку по этим обращениям проводит ГУВД России по Липецку, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее итогам владельцы транспортных средств получат все необходимые документы, в том числе для обращения в суд.
Напомним, что 30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения обрушился кирпичный забор.
- Из-за обрушения несколько находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, их автомобили имеют характерные механически повреждения.
- Проверку по этим обращениям проводит ГУВД России по Липецку, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее итогам владельцы транспортных средств получат все необходимые документы, в том числе для обращения в суд.
Напомним, что 30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения обрушился кирпичный забор.
- Из-за обрушения несколько находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.
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ма-а-а-а-ленькая деталюшка