Происшествия

14 минут назад

По факту повреждения автомобилей на улице 9 мая в полицию обратились восемь человек

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#забор #коммунальная авария
По факту повреждения автомобилей на улице 9 мая в полицию обратились восемь человек

Их машины пострадали посла падения кирпичного забора.

Восемь автомобилистов обратились с заявлением в полицию после падения на их машины фрагментов кирпичной стены на улице 9 мая в Липецке.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, их автомобили имеют характерные механически повреждения.

- Проверку по этим обращениям проводит ГУВД России по Липецку, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По ее итогам владельцы транспортных средств получат все необходимые документы, в том числе для обращения в суд.

Напомним, что 30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения обрушился кирпичный забор

- Из-за обрушения несколько находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.
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#забор #коммунальная авария

Комментарии (2)

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Менеджер

2 минуты назад
Как они посмели?
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ма-а-а-а-ленькая деталюшка

6 минут назад
Не в администрацию комбината обратились, где работают, а в полицию. Помогите братики-ментики.
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