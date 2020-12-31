34 минуты назад
Кирпичная стена упала на припаркованные машины
30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения произошло обрушение части внешнего ограждения.
- Из-за обрушения 13 находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили GOROD49 в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.
Семеныч
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