Кирпичная стена упала на припаркованные машины

30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения произошло обрушение части внешнего ограждения.

Прорыв был оперативно устранен, как отмечают на предприятии, однако времени оказалось достаточно для подмыва основания забора.- Из-за обрушения 13 находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили GOROD49 в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.