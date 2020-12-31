Происшествия

34 минуты назад

Кирпичная стена упала на припаркованные машины

4 1488
#забор #коммунальная авария
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30 декабря на границе территории НЛМК по улице 9 мая из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения произошло обрушение части внешнего ограждения.

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Прорыв был оперативно устранен, как отмечают на предприятии, однако времени оказалось достаточно для подмыва основания забора.

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- Из-за обрушения 13 находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения, - сообщили GOROD49 в пресс-службе НЛМК. - Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента.

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#забор #коммунальная авария
2

Комментарии (4)

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Семеныч

7 минут назад
Это все символично, страна разрушается и стена рузнула.... в новом году видимо булут большие перемены типа назад в 90 е
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Старая проходная

9 минут назад
довесок к октябрьской тридцатке))))
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Гость

12 минут назад
Главное все живы!
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321

25 минут назад
Да когда же он закончится!!!(((
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