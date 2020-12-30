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сегодня, 16:30
Москвичам, сделавшим прививку от COVID-19, вернут бесплатный проезд
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Прошедшим вакцинацию жителям столицы разблокируют социальные карты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Бесплатный льготный проезд будет автоматически восстановлен у москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они смогут воспользоваться ими через 14 дней после получения второго компонента вакцины, сообщает Лента.ру.
По словам Собянина, прививка снижает риск заболеть и стать источником заражения, поэтому люди, сделавшие ее, должны получить возможность вернуться к обычной жизни.
Собянин также сообщил, что с 30 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.
Бесплатный льготный проезд будет автоматически восстановлен у москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они смогут воспользоваться ими через 14 дней после получения второго компонента вакцины, сообщает Лента.ру.
По словам Собянина, прививка снижает риск заболеть и стать источником заражения, поэтому люди, сделавшие ее, должны получить возможность вернуться к обычной жизни.
Собянин также сообщил, что с 30 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.