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Собянин продлил школьные каникулы до 17 января

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Собянин продлил школьные каникулы до 17 января

Каникулы продлены для школьников, учащихся колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ

Зимние каникулы для московских школьников продлили до 17 января включительно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости. До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.

На длинные каникулы также отправляются учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как объяснил Собянин, таким способом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.

Он также отметил, что аналогичные решения рекомендуют принять негосударственным образовательным учреждениям.

Власти Москвы возлагают надежду на спад заболеваемости в течение новогодних праздников, особенно эффективным должно стать продление каникул.
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