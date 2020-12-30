Липецкая вечЁрка: отключение тепла, рекорды COVID-19 и «минирование» квартиры

Сегодня, 30 декабря, отключили отопление в домах жителей Тракторного, липчане COVID-19 заражаются чаще, чем жители других регионов, и горожанка сообщила о взрывном устройстве, якобы заложенном в квартире одной из многоэтажек.





Параметры теплоносителя были



11 декабря энергетики меняли прокладку расходомерной шайбы. Тогда проблемы с теплом были в 800 домах. Полностью проблему решили только 14 декабря.



— В ковидном госпитале на Тракторном батареи отключены, и обед привозят то в 3 дня то в 4, и получается то ли обед то ли ужин. Вот так и живем, — сообщил Глас из тракторного ковида.



Темп прироста заболевших COVID-19 В Липецкой области



В случае чего в регионе могут развернуть еще 350 коек. Это резерв, если случится рост заболеваемости в праздники.



А губернатор Игорь Артамонов сегодня вышел с нестандартным предложением: чтобы «тайный покупатель» звонил Единую диспетчерскую службу. Липчане жалуются, что по ее телефону сложно дозвониться. Кстати больше всего жалоб в Единую диспетчерскую службу поступает на медицинскую помощь.



Сегодня количество умерших от COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии



Сегодня у дома в 15 микрорайоне случился переполох. К дому подъехали наряды служб быстрого реагирования. Дело в том, что некая



— Говорят, что эта семья похитила кастрюлю с супом у звонившей, выкрав ее с общей кухни в процессе варки, — предположил Сосед. Жители Тракторного сегодня остались без отопления. Все из-за того, что сторонняя организация повредила магистральный трубопровод. Как уточнили в мэрии, под отключение отопления и горячей воды попали 227 жилых домов , 15 учреждений образования и 4 учреждения здравоохранения.Параметры теплоносителя были снижены в 13.00 , через два часа энергетики отчитались о том, что все починили . Однако это не означает немедленное потепление батарей в домах липчан.11 декабря энергетики меняли прокладку расходомерной шайбы. Тогда проблемы с теплом были в 800 домах. Полностью проблему решили только 14 декабря.— В ковидном госпитале на Тракторном батареи отключены, и обед привозят то в 3 дня то в 4, и получается то ли обед то ли ужин. Вот так и живем, — сообщил Глас из тракторного ковида.Темп прироста заболевших COVID-19 В Липецкой области выше среднероссийского показателя — 1,04 против 0,9. Об этом сообщил сегодня на заседании областного оперштаба главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Он призвал липчан беречь свое здоровье, особенно это касается пожилых людей, которые больше остальных страдают от новой инфекции.В случае чего в регионе могут развернуть еще 350 коек. Это резерв, если случится рост заболеваемости в праздники.А губернатор Игорь Артамонов сегодня вышел с нестандартным предложением: чтобы «тайный покупатель» звонил Единую диспетчерскую службу. Липчане жалуются, что по ее телефону сложно дозвониться. Кстати больше всего жалоб в Единую диспетчерскую службу поступает на медицинскую помощь.Сегодня количество умерших от COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии достигло 250 . Заболели за последние сутки 164 человека. Выздоровели — 120. Сегодня у дома в 15 микрорайоне случился переполох. К дому подъехали наряды служб быстрого реагирования. Дело в том, что некая женщина позвонила в полицию и усталым голосом сообщила о взрывном устройстве, якобы заложенном в одной из квартир. Ее владельцы сильно удивились. Ничего у них не нашли. Теперь полиция ищет звонившую гражданку.— Говорят, что эта семья похитила кастрюлю с супом у звонившей, выкрав ее с общей кухни в процессе варки, — предположил Сосед.