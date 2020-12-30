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В 2021-м отпуск на родине намерены провести около 40% российских туристов
В 2021 году 27,5 млн наших соотечественников (39,5% регулярно путешествующих) планируют отдохнуть в России. Это следует из расчетов НИУ ВШЭ, сделанных на основе онлайн-опроса и данных Росстата.
«Это потенциальные расходы на путешествия внутри страны, в том числе расходы на билеты, проживание, питание, посещение достопримечательностей и т.д.», — пояснил «Известиям» ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.
В целом, согласно проведенному анализу, в поездках по стране заинтересованы 41,6 млн человек.