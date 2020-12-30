В России

25 минут назад

В России на 13% выросло число аварий с неисправными машинами

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#авария #ДТП
В России на 13% выросло число аварий с неисправными машинами

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%. 

Практически треть ДТП с неисправными автомобилями приходится на Красноярский край — 1 563 случаев. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265). 

Одной из главных причин старения личного автопарка стали финансовые проблемы автовладельцев, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. 

«В этом году первичный рынок автомобилей сильно пострадал, а на вторичном, напротив, произошел значительный рост продаж. Такая же тенденция прослеживается и в спросе на шины», — рассказал «Известиям» председатель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников. 

По его словам, Красноярский край является активным потребителем вторичных японских машин. Большинство подержанного транспорта автовладельцы приобретают у жителей Дальнего Востока. 
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#авария #ДТП

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