События 2020 года отразились на работе регоператора «ЭкоПром-Липецк»

офисы по работе с физическими лицами перешли на дистанционную работу, возросла угроза здоровью сотрудников, задействованных в работе с отходами.

Несмотря на непростой период, компания не останавливала свою деятельность ни на один день. По предварительным подсчетам за 2020 год было собрано и вывезено свыше 186 000 тонн отходов, закуплено 6 единиц спецтехники, 900 евроконтейнеров, в том числе 500 контейнеров для раздельного сбора. В Липецке появились 300 контейнеров для сухих отходов и 50 для сбора Tetra Pak. За каждой фракцией отдельным рейсом приезжает мусоровоз, который отвозит собранное вторсырье на досортировку.

«Это был непростой год. Сейчас мы вынуждены приостановить очное обслуживание клиентов в наших офисах по работе с физ. лицами: между тем, количество обращение по дистанционным каналам связи возросло в разы.

Для удобства наших клиентов мы запустили на нашем сайте личный кабинет. Теперь оплатить услугу по обращению с ТКО, а также направить документы для внесения корректировок в лицевой счет стало еще удобнее.

Мы с радостью отмечаем интерес жителей к разделению отходов. Сейчас большинство площадок оснащены контейнерами для раздельного сбора. По просьбе наших клиентов в личном кабинете есть интерактивная карта, где можно найти ближайший контейнер для сбора пластика, Tetra Pak или сухих отходов», - рассказали в пресс-службе регоператора.

Для клиентов, которые зарегистрируются в личном кабинете и откажутся от бумажных квитанций в пользу электронных, 13 января «ЭкоПром-Липецк» разыграет абонементы в фитнес-центр и подарочные карты в спортивный магазин. Так можно сберечь природные ресурсы с пользой для здоровья!



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