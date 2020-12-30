Культура

12 минут назад

Липчанам рассказали, куда идти за новогодним настроением

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#Новый год
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Липчанам рассказали, куда идти за новогодним настроением

Например, советуют просмотреть дворик Деда Мороза у Областного центра культуры.

Как сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова на своей странице в Инстаграм, комиссия по контролю за благоустройством и санитарным состоянием территории города Липецка подвела итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий, зданий, пространств. За победу в десяти номинациях боролись 37 претендентов. Гимназия №64 стала победителем в номинации «Оформление общеобразовательной организации». Самым новогодним детским дошкольным образовательным учреждением стал детский сад №14.



А липецкие учреждения культуры провели голосование в соцсетях на лучшее новогоднее освещение. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в конкурсе приняли участие музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие учреждения культуры Липецкой области.

Праздничное настроение для липчан создали Областной центр культуры и народного творчества с двориком Деда Мороза, Липецкая филармония - Унион, областной краеведческий музей, художественный музей, колледж искусств им. К. Игумнова, библиотека для слепых, областной выставочный зал, Липецкий театр кукол.

По итогам голосования ВКонтакте, в тройку лидеров вошли Областной центр культуры и народного творчества, областной художественный музей и Липецкая филармония - Унион.
66
#Новый год
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