Липчанам рассказали, куда идти за новогодним настроением

Например, советуют просмотреть дворик Деда Мороза у Областного центра культуры.





А липецкие учреждения культуры провели голосование в соцсетях на лучшее новогоднее освещение. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в конкурсе приняли участие музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие учреждения культуры Липецкой области.

Как сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова на своей странице в Инстаграм, комиссия по контролю за благоустройством и санитарным состоянием территории города Липецка подвела итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий, зданий, пространств. За победу в десяти номинациях боролись 37 претендентов. Гимназия №64 стала победителем в номинации «Оформление общеобразовательной организации». Самым новогодним детским дошкольным образовательным учреждением стал детский сад №14.Праздничное настроение для липчан создали Областной центр культуры и народного творчества с двориком Деда Мороза, Липецкая филармония - Унион, областной краеведческий музей, художественный музей, колледж искусств им. К. Игумнова, библиотека для слепых, областной выставочный зал, Липецкий театр кукол.По итогам голосования ВКонтакте, в тройку лидеров вошли Областной центр культуры и народного творчества, областной художественный музей и Липецкая филармония - Унион.