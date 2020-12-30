Депутаты областного Совета исполнили новогодние пожелания воспитанников детского интерната.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в декабре. Ольга Митрохина и Андрей Трофименков, депутаты Липецкого областного Совета сняли с елки письма с пожеланиями о подарках к Новому году воспитанников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца».- Канун Нового года – время, когда сбываются самые заветные детские желания. И мы исполнили мечты двух мальчиков из школы-интерната, подарив им планшет и игровую приставку. Для всех воспитанников интерната мы привезли наборы из конфет, пожелав детям здоровья, добра, веры в чудеса, успехов в учебе и спорте - отметила Ольга Митрохина.