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сегодня, 15:00

«Елка желаний»

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#Новый год
«Елка желаний»

Депутаты областного Совета исполнили новогодние пожелания воспитанников детского интерната.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в декабре. Ольга Митрохина и Андрей Трофименков, депутаты Липецкого областного Совета сняли с елки письма с пожеланиями о подарках к Новому году воспитанников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца». 

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- Канун Нового года – время, когда сбываются самые заветные детские желания. И мы исполнили мечты двух мальчиков из школы-интерната, подарив им планшет и игровую приставку. Для всех воспитанников интерната мы привезли наборы из конфет, пожелав детям  здоровья, добра, веры в чудеса, успехов в учебе и спорте - отметила Ольга Митрохина.  

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#Новый год

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