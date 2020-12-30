Общество

сегодня, 13:41

В Липецкой области закупали «полтора умывальника»

3 804
#УФАС
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В Липецкой области закупали «полтора умывальника»

Жалобу на закупку признали обоснованной.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, туда поступила жалоба на положения документации об электронном аукционе, которая была признана обоснованной.

Заявителем указывалось, что в описании объекта закупки заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Ельца, необъективно сформировал свою потребность, указав количество материалов, которые будут использоваться при выполнении работ и измеряются поштучно, в нецелых числах, а именно: необходимо было установить 1,3 штук умывальников и 9,1 штук кранов.

Необходимость установки в кранов и умывальников в нецелых числах заказчик так и не смог обосновать. Комиссией Липецкого УФАС установлено, что заказчиком нарушены правила описания объекта закупки, установленные ст.33 Закона о контрактной системе, что является нарушением ч.1 ст. 64 данного закона.

Липецкое УФАС России выдало муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» города Ельца предписание об устранении нарушений законодательства.
3 804
#УФАС
1

Комментарии (3)

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алиса

9 минут назад
Все чудесатей и чудесатей.
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ха-ха

10 минут назад
1,5 землекопа?
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н-дя

11 минут назад
А как же область в топ 15 по закупкам?
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