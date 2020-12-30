В лобовом столкновении грузовиков погиб водитель

30 декабря на 12 километре трассы «Красное – Теплое» столкнулись грузовики «КамАЗа» и «Вольво».

Грузовик «Вольво» с иностранными номерами двигался по направлению к селу Теплое, когда ему на встречу выехал «КамАЗ».



- В результате столкновения погиб 42-летний житель Долгоруквоского района, который находился за рулем «КамАЗа», сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



