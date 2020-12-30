Происшествия
9 минут назад
В лобовом столкновении грузовиков погиб водитель
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30 декабря на 12 километре трассы «Красное – Теплое» столкнулись грузовики «КамАЗа» и «Вольво».
Грузовик «Вольво» с иностранными номерами двигался по направлению к селу Теплое, когда ему на встречу выехал «КамАЗ».
- В результате столкновения погиб 42-летний житель Долгоруквоского района, который находился за рулем «КамАЗа», сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- В результате столкновения погиб 42-летний житель Долгоруквоского района, который находился за рулем «КамАЗа», сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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