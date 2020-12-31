Сегодня липчан ждут на онлайн-представления

Ещё одно интересное онлайн-поздравление ждёт липчан 2 января: в12:00 Липецкий Дом музыки покажет сказку-спектакль «Приключения Верочки в Новогоднюю ночь». Сказка специально написана для маленьких липчан и Дома музыки писательницей Татьяной Щегловой. Режиссер постановки – Нина Заломова.

- В этой сказке, как и в жизни, добро побеждает зло, - отмечают в департаменте культуры Липецка. - Но надо пройти через очень много трудностей, чтобы это понять. Любовь торжествует, и даже самый злобный персонаж – зеленая Чукапабра к финалу расцветает и становится розовой. Король –Олень, маленькая девочка - флейтистка, Дед Мороз – все они, и многие другие, в эту волшебную новогоднюю ночь станут родными и близкими. В апофеозе звучит орган. Участники постановки – коллективы и солисты Липецкого Дома музыки, актеры драматических театров.

