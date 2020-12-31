Культура

46 минут назад

Сегодня липчан ждут на онлайн-представления

187
#Новый год
Сегодня липчан ждут на онлайн-представления

Из-за сложной эпидемиологической ситуации празднование Нового года в Липецке пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает департамент культуры Липецка, чтобы подарить липчанам праздничное настроение, 31 декабря учреждения культуры подготовили насыщенную программу в интернете.

Сегодня ДК «Луч» подарит зрителям новогоднее онлайн-представление «Раз, два, три - ёлочка гори!». Это приключение со сказочными персонажами Снеговиком, Снежной Королевой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 12.00 «Культурные пространства Липецка» приглашают на новогодний выпуск «Еvent talk show». Концерт можно будет посмотреть в 12.00 в группе Вконтакте « Парки48».

Вечером в 20:00 стартует новогодняя шоу-программа для взрослых «Карнавальная ночь». Её подготовили творческие коллективы  ДК «Матыра».

Ещё одно интересное онлайн-поздравление ждёт липчан 2 января: в12:00 Липецкий Дом музыки покажет сказку-спектакль «Приключения Верочки в Новогоднюю ночь». Сказка специально написана для маленьких липчан и Дома музыки писательницей Татьяной Щегловой. Режиссер постановки – Нина Заломова.

- В этой сказке, как и в жизни, добро побеждает зло, - отмечают в департаменте культуры Липецка. - Но надо пройти через очень много трудностей, чтобы это понять.  Любовь торжествует, и даже самый злобный персонаж – зеленая Чукапабра к финалу расцветает и становится розовой. Король –Олень, маленькая девочка - флейтистка, Дед Мороз – все они, и многие другие, в эту волшебную новогоднюю ночь станут родными  и близкими. В апофеозе звучит орган. Участники постановки – коллективы и солисты Липецкого Дома музыки, актеры драматических театров.

187
#Новый год

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