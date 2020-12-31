46 минут назад
Сегодня липчан ждут на онлайн-представления
Из-за сложной эпидемиологической ситуации празднование Нового года в Липецке пройдет в онлайн-формате.
Сегодня ДК «Луч» подарит зрителям новогоднее онлайн-представление «Раз, два, три - ёлочка гори!». Это приключение со сказочными персонажами Снеговиком, Снежной Королевой, Дедом Морозом и Снегурочкой.
В 12.00 «Культурные пространства Липецка» приглашают на новогодний выпуск «Еvent talk show». Концерт можно будет посмотреть в 12.00 в группе Вконтакте « Парки48».
- В этой сказке, как и в жизни, добро побеждает зло, - отмечают в департаменте культуры Липецка. - Но надо пройти через очень много трудностей, чтобы это понять. Любовь торжествует, и даже самый злобный персонаж – зеленая Чукапабра к финалу расцветает и становится розовой. Король –Олень, маленькая девочка - флейтистка, Дед Мороз – все они, и многие другие, в эту волшебную новогоднюю ночь станут родными и близкими. В апофеозе звучит орган. Участники постановки – коллективы и солисты Липецкого Дома музыки, актеры драматических театров.
Еще в рубрике
28.12.2020 10:34Культура