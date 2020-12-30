Общество

13 минут назад

Во время новогодних праздников городские службы будут работать в режиме повышенной готовности

62
#новогодние каникулы
Во время новогодних праздников городские службы будут работать в режиме повышенной готовности

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года коммунальные службы Липецка переходят на усиленный режим работы – уже сформирован график дежурства руководителей муниципальных предприятий, учреждений и управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в случае возникновения коммунальных проблем липчанам необходимо обращаться в управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья) или Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру 8 (800) 450-48-48. УК должны организовать дежурство аварийных бригад и техники. 

В муниципальном управлении благоустройства организуют дежурство специалистов и техники. В случае снегопада на дороги областного центра выйдет до 100 спецмашин. В первые три часа снегопада заснеженные магистрали будут просыпать противогололёдными материалами. Для этого задействуют «КамАЗы» на проезжих частях и малогабаритные машины – на тротуарах. Маршруты движения техники уже проработаны – специалисты составили около 30 схем, охватывающих весь город. Напомним, что замечания и предложения по уборке снега можно также направлять в ЕДС.

В случае возникновения ситуации, в которой требуется немедленная помощь служб экстренного реагирования – пожарной охраны, спасателей, полиции или скорой медицинской помощи – можно позвонить оперативному дежурному управления ГО и ЧС города Липецка по телефонам 112, 33-40-48 и 31-03-39.

62
#новогодние каникулы

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