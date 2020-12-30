18 минут назад
На новогодние праздники – усиленный режим работы
Для обеспечения надежного энергоснабжения жителей Липецка в новогодние праздники подразделения ЛГЭК будут работать в состоянии повышенной готовности. Аварийно-ремонтные бригады и диспетчерские службы в праздничные дни будут работать круглосуточно.
Ответственные руководители компании будут задействованы в соответствии с графиком дежурств.
Сообщить об отключениях воды, света и замеченных повреждениях энергообъектов можно:
- по телефонам диспетчерской службы: *175 (мобильный), 236-175.
- через мобильное приложение личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ») (6+)
- оставить сообщение на сайте www.lgek.ru (Населению - Направить обращение в АО «ЛГЭК»)
- направить на электронную почту lgek@lgek.ru
- оставить сообщение в соцсетях Instagram @lgek_48, «ВКонтакте» lgekmedia
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