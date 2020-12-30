Общество

18 минут назад

На новогодние праздники – усиленный режим работы

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На новогодние праздники – усиленный режим работы

Для обеспечения надежного энергоснабжения жителей Липецка в новогодние праздники подразделения ЛГЭК будут работать в состоянии повышенной готовности. Аварийно-ремонтные бригады и диспетчерские службы в праздничные дни будут работать круглосуточно.

Ответственные руководители компании будут задействованы в соответствии с графиком дежурств.

Сообщить об  отключениях воды, света  и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

- по телефонам диспетчерской службы: *175 (мобильный), 236-175.

- через мобильное приложение личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ») (6+)

- оставить сообщение на сайте   www.lgek.ru (Населению - Направить обращение в АО «ЛГЭК»)

-  направить на электронную почту  lgek@lgek.ru

-  оставить сообщение в соцсетях  Instagram @lgek_48, «ВКонтакте» lgekmedia

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