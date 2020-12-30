В России

сегодня, 10:49

Мать пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн

122
Мать пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн

Женщина разместила объявление с таким предложением в интернете

В Москве задержали жительницу Тюмени, которая собиралась продать собственную дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Известно, что женщина разместила объявление с предложением в интернете. За дочь женщина просила один миллион рублей. Когда покупатель нашелся, они договорились о встрече в одном из московских отелей - там женщину и задержали с поличным. Россиянку задержали во время «сделки», которая проходила под контролем оперативников. В отделе женщина рассказала, что у нее трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме. По данным источника, мать заставляла малолетнюю дочь проводить эротические фотосессии — соответсвующие фото обнаружили в телефоне девочки.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Школьницу передали органам опеки.
122

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

18-летний студент вытащил провалившегося под лед школьника
18-летний студент вытащил провалившегося под лед школьника

сегодня, 10:37

В России
1
Эксперты оценили влияние демографического спада на экономику в 2021 году

вчера, 16:37

В России
#удаленное обучение
1
Ученые заявили о росте развития близорукости у детей из-за удаленки

вчера, 16:32

В России
#обморожения
Почти 30 жителей Кемеровской области получили обморожение за один день

вчера, 12:37

В России
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром
#авария
1
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром

вчера, 11:16

В России
Продажи вина и шампанского выросли в 2020 году

28.12.2020 23:26

В России