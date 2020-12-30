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Мать пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн
Женщина разместила объявление с таким предложением в интернете
В Москве задержали жительницу Тюмени, которая собиралась продать собственную дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.
Известно, что женщина разместила объявление с предложением в интернете. За дочь женщина просила один миллион рублей. Когда покупатель нашелся, они договорились о встрече в одном из московских отелей - там женщину и задержали с поличным. Россиянку задержали во время «сделки», которая проходила под контролем оперативников. В отделе женщина рассказала, что у нее трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме. По данным источника, мать заставляла малолетнюю дочь проводить эротические фотосессии — соответсвующие фото обнаружили в телефоне девочки.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
Школьницу передали органам опеки.
Известно, что женщина разместила объявление с предложением в интернете. За дочь женщина просила один миллион рублей. Когда покупатель нашелся, они договорились о встрече в одном из московских отелей - там женщину и задержали с поличным. Россиянку задержали во время «сделки», которая проходила под контролем оперативников. В отделе женщина рассказала, что у нее трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме. По данным источника, мать заставляла малолетнюю дочь проводить эротические фотосессии — соответсвующие фото обнаружили в телефоне девочки.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
Школьницу передали органам опеки.