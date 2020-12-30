Руководство ООО «ЛТК «Свободный сокол» реабилитировано

Прокурором Липецкой области Антону Бабуцидзе и Игорю Ефремову от имени государства принесено официальное извинение.

Постановлением старшего следователя по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 01.09.2020 г. уголовное дело по обвинению руководства ООО «ЛТК «Свободный сокол», управляющего директора Антона Бабуцидзе и генерального директора Игоря Ефремова, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ прекращено, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.



Прокурором Липецкой области в соответствии с частью 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса РФ Антону Бабуцидзе и Игорю Ефремову от имени государства принесено официальное извинение за причинённый вред в результате уголовного преследования.

