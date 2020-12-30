Елена Бабикова: «Капитальный ремонт — это наше общее дело!»

В уходящем 2020 году Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области возглавила Елена Бабикова: с марта по июнь она была и.о. генерального директора, а в июле официально вступила в должность руководителя. Об итогах работы фонда в уходящем году Елена Бабикова рассказала в интервью GOROD48.

— Елена Игоревна, работники сферы ЖКХ иногда шутят — у них, как и у войны, не женское лицо. Вы согласны с этим расхожим мнением?

— Буквально полчаса назад мне позвонила активная жительница Липецка, чтобы поздравить с Новым годом, и сказала практически то же самое: «Вы же у нас практически одна женщина в сфере ЖКХ, как железная леди — как Маргарет Тэтчер»! А если без шуток: всё зависит от характера, отношения к делу и стремления достичь определённого результата. Я не могу сказать, что женщинам в ЖКХ тяжелее. Мне с самого начала страшно не было: я в этой сфере давно, пусть немного в другом направлении — 10 лет я работала в водоснабжении и водоотведении. И дальнейшая моя работа была всегда связана с ЖКХ — это очень интересная, динамично развивающаяся отрасль. Да, она всегда недофинансирована — поэтому не всегда удаётся сделать всё так, как хочется: приходится находить компромиссы, чтобы и сделать хорошо, и уложиться в те деньги, которые есть. В Фонде капитального ремонта я начала свою деятельность ещё с прошлого, 2019 года, в должности первого заместителя руководителя. Поэтому я стала генеральным директором ФКР уже с чётким понимаем приоритетов: самое главное для нас — это качественно и в срок выполнять работы по капитальному ремонту, чтобы жители тех домов, куда приходит ФКР, оставались довольны, чтобы им нравился результат нашей работы. И позитивные изменения за 1,5 года моей работы в фонде уже есть, ситуация выправилась, мы стали оперативно реагировать на запросы общества, и жители это чувствуют — даже приходят благодарности. По итогам соцопросов, сейчас около 70% жильцов довольны качеством капитального ремонта в Липецкой области. Но, к сожалению, и угодить всем сложно, и вопросов у жителей пока остаётся очень много — для этого мы активно проводим просветительскую работу.

— Расскажите, что сделано за год в этом направлении?

— Мы проводили всевозможные вебинары, снимали обучающие ролики — в этом году в четырех таких роликах мы осветили основные темы капитального ремонта: рассказали о взносах, о том, чем отличается текущий ремонт от капитального, об энергоэффективном капитальном ремонте и о том, как жители могут поучаствовать в капремонте. Эту работу высоко оценила Ассоциация региональных операторов капитального ремонта и Минстрой России. А ещё, прежде чем войти на объект, ещё на этапе проектирования и технического обследования дома, мы уже начинаем работать с активными жителями — ведь лучше них никто не знает, какие вопросы и проблемы есть в доме! Только когда жители активно участвуют в нашей работе — только тогда всё будет сделано идеально.

— Пандемия внесла коррективы в работу фонда?

— Чтобы поддержать жителей в трудное время, мы предлагали заключение договора рассрочки, в соответствие с федеральным решением не начисляли пени, появилась возможность заключения договора на сайте. Что касается непосредственно нашей работы: когда жители болели — были недопуски в квартиры, а кто-то вообще опасался пускать наших работников - все это усложняло производство. Проблема недопусков для нас вообще очень серьёзная, особенно в общежитиях, где нет подвальных помещений, и все коммуникации находятся в квартирах. А ведь иногда собственников очень тяжело найти даже через управляющую компанию. Из-за пандемии мы немного сдвинулись по срокам и по торгам — но в целом, мы справились. Часть договоров сразу была заключена с переходящими объёмами на 2021 год. Например, сейчас в Липецкой области ведётся активная работа по замене лифтов: чтобы не создавать неудобства жителям, мы не стали устанавливать часть из них перед Новым годом, а этот договор сразу был заключен до конца марта 2021 года. Поэтому сразу после зимних праздников начнётся установка лифтов.

— Несмотря на сложный год, в работе Фонда капитального ремонта было много ярких моментов, которые запомнились липчанам.

— Действительно, наша внутренняя работа не всегда видна, но в уходящем 2020 году были большие проекты, которые липчане оценили по достоинству. Среди таких интересных и непростых проектов — комплексный проект благоустройства проспекта Победы, где мы делали фасады. Ещё одна наша визитная карточка — капитальный ремонт фасада и крыши дома №38 по проспекту Мира. Этот дом, несмотря на то, что не является объектом культурного наследия, очень интересный представитель сталинского ампира. Для нас его ремонт стал серьёзным вызовом, с которым мы справились, и в том числе восстановили многие архитектурные элементы. На своих календарях на 2021-й год мы как раз разместили этот объект, мы по праву гордимся этим опытом, теперь это «визитная карточка» нашего фонда! Из тех моментов, которые запомнились всем липчанам — нанесение граффити на фасады многоквартирных домов, на доме на проспекте Победы мы разместили работу победителя ежегодного конкурса детского рисунка — в этом году он проходил уже в шестой раз. Ещё один значимый для нас проект — комплексный ремонт трёх фасадов многоквартирных домов на улице Яна Фабрициуса в Ельце. В планах — привести к единому стилю все дома на въездной улице в Ельце.

— А из той работы фонда, которую не видно обывателю, что было самым значимым в 2020 году?

— В этом году продолжилась работа по установке автоматизированных тепловых пунктов. На всех домах, которые вошли в программу капремонта, если позволяла техническая возможность, в 2020 году делали индивидуальные тепловые пункты, устанавливали терморегулирующие клапаны непосредственно в квартирах. Там, где это было сделано, жителям раздавали листовки, рассказывали в соцсетях, как правильно эксплуатировать эти клапаны, объясняли, что установка современного оборудования — это возможность экономить на платежах за теплоэнергию.

— Какие планы у фонда на будущий год?

— В наступающем году работы по капремонту систем теплоснабжения продолжатся. Энергоэффективный капремонт — это и возможность привлечь федеральные средства: до 80% денежных средств можно вернуть из федерального бюджета непосредственно на счёт дома — это могут быть как спецсчета, так и котловые счета. В рамках программы капремонта мы продолжим работу по установке умных дверей с системой «112» и по входным группам.

— Расскажите, на каком коллективе держится такая масштабная работа.

— Коллектив фонда достаточно молодой, средний возраст наших сотрудников — до 40 лет. Это люди с высшим образованием, в большей степени — технические специалисты. Около 30% работников фонда — это отдел капремонта и производственно-технический отдел. У нас современный динамично развивающийся коллектив, который следит за всеми новинками в отрасли.

— Как раз есть вопрос о новинках: в этом году вы начали автоматизировать общение с жителями.

— Запуск мобильного приложения — одно из наших достижений уходящего года. Это очень удобно, сейчас мы все зависим от гаджетов. В мобильном приложении можно сразу увидеть всю информацию по своему дому: узнать сроки капремонта, какие виды работ будут проходить и когда, посмотреть свои долги, сколько дом собрал и сколько потратил, отправить любое обращение, внести изменения, если поменялся собственник. Сейчас нашим мобильным приложением пользуются больше тысячи человек — за три месяца с момента запуска это неплохой результат! Но автоматизация касается и всех наших внутренних процессов.

— А ещё какие новшества были использованы в вашей работе в 2020 году?

— При утеплении торцевых стен мы опробовали новые материалы: на домах на улице Титова мы использовали особую утеплённую штукатурку. В январе мы сделаем замеры тепловизором, чтобы посмотреть на результаты — если инструментальные замеры порадуют, эту штукатурку мы будем широко использовать. Стали применять камушковую штукатурку, которая позволяет исключить один слой шпатлёвки, пробовать краски местных производителей. Есть планы попробовать новую отделку межпанельных швов. Из других новшеств — мы уже начали использовать мембранную кровлю. Все современные технологии Фонд капитального ремонта Липецкой области берёт на вооружение!

— А в чём главная сложность в вашей работе?

— К сожалению, не все жители ещё понимают, что капитальный ремонт — это наше общее дело, и то, что находится в их квартире, является общедомовым имуществом. Должно быть понимание, что если ты живёшь в многоквартирном доме и в ходе своего ремонта не предусмотрел доступ к инженерным сетям — в ходе капремонта придётся твой ремонт каким-то образом нарушить, понимание, что если ты не захотел пустить нас в свою квартиру — могут пострадать и соседи, и твой кошелёк, если будут какие-то залития.

— Но вернёмся к позитивным моментам работы: в этом году Фонд капитального ремонта создал свою техническую лабораторию.

— Входные группы на проспекте Победы — как раз работа победителей студенческого конкурса. Мы всегда стремимся делать что-то новое, и у сотрудников нашей инновационной лаборатории (сейчас это 5 человек: один теплотехник и 4 проектировщика) уже есть новое задание на 2021 год: разработка фасада многоквартирного дома в Липецке и трёх фасадов в городе Усмань — там тоже хотят сделать достойной въездную улицу. Концепции и оригинальные решения как раз сейчас разрабатываются! Это интересный опыт в целом для отрасли — ведь, по сути, мы готовим своё будущее, молодых специалистов. На такой оптимистичной ноте в завершении интервью хотелось бы поздравить всех липчан с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы их дома были комфортными — ведь для этого мы и работаем!



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