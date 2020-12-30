30 предприятий скинулись на новогоднее украшение Липецка

Собрали 8,5 миллиона рублей.

В этом году глава города Липецка Евгения Уваркина обратилась к предпринимателям с просьбой принять участие в кампании по украшению областного центра.- Если вы готовы, пожалуйста, письменно подтвердите своё согласие, - говорилось в обращении к бизнесменам. - Перечислить можно любую сумму, какую вы посчитаете возможной для вашего предприятия. - На сайте городской администрации мы опубликуем список компаний, которые внесли вклад в украшение города, а также губернатор Липецкой области лично вручит благодарственные письма на «Крещенской ёлке добра». Платёж следует направлять в Фонд благоустройства города Липецка, в наличии указать — новогоднее украшение.В письме, разосланном бизнесменам, также говорилось о том, что в этом году планировалось потратить 4 миллиона 449 тысяч 751 рубль на 18-метровую ель на Соборной площади, 1 миллион 969 тысяч 712 рублей на 12-метровую ель в Парке Победы, 2 миллиона 785 тысяч — на 20-метровый световой шатёр на площади Петра.Как рассказал GOROD48 руководитель пресс-службы мэрии Иван Терехов, в прошлом году на новогоднее украшение областного центра тоже собирали, но желающих помочь городу было не так много. В этом году денег из бюджета на новогоднее украшение города вообще не выделяли, и на брошенный мэром клич откликнулись 30 предприятий. В общей сложности они перечислили на новогоднее украшение Липецка 8,5 миллиона рублей. Самый большой платёж составил 1 миллион рублей.