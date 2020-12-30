На улице Катукова попал в аварию автобус, пострадала его пассажирка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 декабря в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобиль «Тойота» и автобус. В аварии пострадала 67-летняя пассажирка автобуса – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.В Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Субару» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» под управлением 34-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель «Рено».В Елецком районе на дороге Елец – Красное – Лебедянь столкнулись автомобили «Киа» под управлением 43-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 37-летнего водителя. Водитель «десятки» госпитализирован.29 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2814 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2455 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.Также было зафиксированы 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.