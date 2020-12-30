Происшествия

21 минуту назад

На улице Катукова попал в аварию автобус, пострадала его пассажирка

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#авария #ДТП
На улице Катукова попал в аварию автобус, пострадала его пассажирка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 декабря в Липецке на улице Катукова столкнулись автомобиль «Тойота» и автобус. В аварии пострадала 67-летняя пассажирка автобуса – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. 

В Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Субару» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» под управлением 34-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель «Рено».

В Елецком районе на дороге Елец – Красное – Лебедянь столкнулись автомобили «Киа» под управлением 43-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 37-летнего водителя. Водитель «десятки» госпитализирован. 

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29 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2814 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2455 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также было зафиксированы 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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