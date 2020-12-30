Общество

51 минуту назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

А вот и последняя среда года, 30 декабря. Сегодня постараемся доделать все, что долго ждало нас в дальнем ящике, и узнаем советы по новогоднему меню от блогеров.

Погода

В Липецке облачно, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.

Дороги и транспорт

Водители, обратите внимание на перемены на улице Баумана. В районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского, установлены светофоры. В районе кольца, рядом с выездом на Тамбовскую трассу, появился островок безопасности площадью около 200 квадратных метров.

После полудня рекомендуем воздержаться от поездок через район Центрального рынка – пробки.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в работу общественного транспорта вносятся изменения. 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время (ориентировочно до 01:00). В первый день Нового года автобусы и трамваи выйдут на линии, как обычно, уже в 05:30 утра. Однако до 10 января 2021 работа маршрутов будет осуществляться по графикам выходного дня. Также в связи со значительным сокращением пассажиропотока с 1 по 3 января на некоторых маршрутах, среди которых №№3, 11, 33, 39, 40 и 44, будет сокращено количество транспортных средств, выходящих на линию. Соответственно, увеличится интервал движения автобусов. Кроме того, с 1 по 10 января работа маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, будет осуществляться с сокращением планового выпуска автобусов на маршрутах. Подробности здесь.

Авторский рецепт

Блогер Александр поделился рецептом закуски к новогоднему столу. Автор обещает: блюдо – просто бомба!


 Праздничный багаж

 Департамент транспорта напоминает правила оплаты багажа при проезде, но не совсем обычного багажа – речь идет о елках.



Это важно

В Липецкой области продолжает работать «горячая линия» для получения оперативной информации от граждан о фактах повышения цен, обработки и выявлении признаков нарушения контролируемого антимонопольного законодательства. Сообщать о фактах повышения цен на отдельные социально значимые виды продуктов можно по телефону 27-01-96.

График выплат

Из-за новогодних каникул в январе 2021 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат. Их можно получить в отделениях почтовой связи "Почты России" с выходными в понедельник, среду и пятницу:
3 января 2021 года – за 3, 4, 6 числа;
5 января 2021 года – за 5, 7 и 8 числа;
9 января 2021 года – за 9,10,11 числа.
В остальных отделениях почтовой связи: 3 января 2021 года – за 3 и 4 числа; 5 января 2021 года – за 5 число; 6 января 2021 года – за 6 и 7 числа; 8 января 2021 года – за 8 число; 9 января 2021 года – за 9 и 10 числа.

Советы от медиков

Медики городской больницы «Скорой помощи» рассказали, как сделать празднование Нового года максимально безопасным.



Трудовая книжка

С 1 января 2020 года у граждан России появилась возможность вести учёт трудовой деятельности в электронном виде. Электронная трудовая книжка обеспечивает работникам постоянный и удобный доступ к информации о своей деятельности, а работодателям – открывает новые возможности кадрового учета. Россиянам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного варианта.

Праздничное меню

Кулинарные YouTube-блогеры уже готовы к Новому году: гуру видеорецептов закупились в магазинах, проверили рецепты и готовы рассказать о приятных открытиях и досадных провалах.


Кстати, празднование Нового года можно сделать не только вкусным. Проект «Экология48» делится полезными советами.

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218
#доброе утро

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