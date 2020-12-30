Доброе утро, Липецк!

А вот и последняя среда года, 30 декабря. Сегодня постараемся доделать все, что долго ждало нас в дальнем ящике, и узнаем советы по новогоднему меню от блогеров.

Погода



В Липецке облачно, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.



Дороги и транспорт



Водители, обратите внимание на перемены на улице Баумана. В районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского, установлены светофоры. В районе кольца, рядом с выездом на Тамбовскую трассу, появился островок безопасности площадью около 200 квадратных метров.



После полудня рекомендуем воздержаться от поездок через район Центрального рынка – пробки.



С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в работу общественного транспорта вносятся изменения. 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время (ориентировочно до 01:00). В первый день Нового года автобусы и трамваи выйдут на линии, как обычно, уже в 05:30 утра. Однако до 10 января 2021 работа маршрутов будет осуществляться по графикам выходного дня. Также в связи со значительным сокращением пассажиропотока с 1 по 3 января на некоторых маршрутах, среди которых №№3, 11, 33, 39, 40 и 44, будет сокращено количество транспортных средств, выходящих на линию. Соответственно, увеличится интервал движения автобусов. Кроме того, с 1 по 10 января работа маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, будет осуществляться с сокращением планового выпуска автобусов на маршрутах.



Авторский рецепт



Блогер Александр поделился рецептом закуски к новогоднему столу. Автор обещает: блюдо – просто бомба!





Праздничный багаж



Департамент транспорта напоминает правила оплаты багажа при проезде, но не совсем обычного багажа – речь идет о елках.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент транспорта (@deptrans_lip)



Это важно



В Липецкой области продолжает работать «горячая линия» для получения оперативной информации от граждан о фактах повышения цен, обработки и выявлении признаков нарушения контролируемого антимонопольного законодательства. Сообщать о фактах повышения цен на отдельные социально значимые виды продуктов можно по телефону 27-01-96.



График выплат



Из-за новогодних каникул в январе 2021 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат. Их можно получить в отделениях почтовой связи "Почты России" с выходными в понедельник, среду и пятницу:

3 января 2021 года – за 3, 4, 6 числа;

5 января 2021 года – за 5, 7 и 8 числа;

9 января 2021 года – за 9,10,11 числа.

В остальных отделениях почтовой связи: 3 января 2021 года – за 3 и 4 числа; 5 января 2021 года – за 5 число; 6 января 2021 года – за 6 и 7 числа; 8 января 2021 года – за 8 число; 9 января 2021 года – за 9 и 10 числа.



Советы от медиков



Медики городской больницы «Скорой помощи» рассказали, как сделать празднование Нового года максимально безопасным.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1" (@lip_bsmp1)



Трудовая книжка



С 1 января 2020 года у граждан России появилась возможность вести учёт трудовой деятельности в электронном виде. Электронная трудовая книжка обеспечивает работникам постоянный и удобный доступ к информации о своей деятельности, а работодателям – открывает новые возможности кадрового учета. Россиянам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного варианта.



Праздничное меню



Кулинарные YouTube-блогеры уже готовы к Новому году: гуру видеорецептов закупились в магазинах, проверили рецепты и готовы рассказать о приятных открытиях и досадных провалах.





Кстати, празднование Нового года можно сделать не только вкусным. Проект «Экология48» делится полезными советами.







Картинка кликабельна







В Липецке облачно, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.Водители, обратите внимание на перемены на улице Баумана. В районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского, установлены светофоры. В районе кольца, рядом с выездом на Тамбовскую трассу, появился островок безопасности площадью около 200 квадратных метров.После полудня рекомендуем воздержаться от поездок через район Центрального рынка – пробки.С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в работу общественного транспорта вносятся изменения. 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время (ориентировочно до 01:00). В первый день Нового года автобусы и трамваи выйдут на линии, как обычно, уже в 05:30 утра. Однако до 10 января 2021 работа маршрутов будет осуществляться по графикам выходного дня. Также в связи со значительным сокращением пассажиропотока с 1 по 3 января на некоторых маршрутах, среди которых №№3, 11, 33, 39, 40 и 44, будет сокращено количество транспортных средств, выходящих на линию. Соответственно, увеличится интервал движения автобусов. Кроме того, с 1 по 10 января работа маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, будет осуществляться с сокращением планового выпуска автобусов на маршрутах. Подробности здесь Блогер Александр поделился рецептом закуски к новогоднему столу. Автор обещает: блюдо – просто бомба!Департамент транспорта напоминает правила оплаты багажа при проезде, но не совсем обычного багажа – речь идет о елках.В Липецкой области продолжает работать «горячая линия» для получения оперативной информации от граждан о фактах повышения цен, обработки и выявлении признаков нарушения контролируемого антимонопольного законодательства. Сообщать о фактах повышения цен на отдельные социально значимые виды продуктов можно по телефону 27-01-96.Из-за новогодних каникул в январе 2021 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат. Их можно получить в отделениях почтовой связи "Почты России" с выходными в понедельник, среду и пятницу:3 января 2021 года – за 3, 4, 6 числа;5 января 2021 года – за 5, 7 и 8 числа;9 января 2021 года – за 9,10,11 числа.В остальных отделениях почтовой связи: 3 января 2021 года – за 3 и 4 числа; 5 января 2021 года – за 5 число; 6 января 2021 года – за 6 и 7 числа; 8 января 2021 года – за 8 число; 9 января 2021 года – за 9 и 10 числа.Медики городской больницы «Скорой помощи» рассказали, как сделать празднование Нового года максимально безопасным.С 1 января 2020 года у граждан России появилась возможность вести учёт трудовой деятельности в электронном виде. Электронная трудовая книжка обеспечивает работникам постоянный и удобный доступ к информации о своей деятельности, а работодателям – открывает новые возможности кадрового учета. Россиянам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного варианта.Кулинарные YouTube-блогеры уже готовы к Новому году: гуру видеорецептов закупились в магазинах, проверили рецепты и готовы рассказать о приятных открытиях и досадных провалах.Кстати, празднование Нового года можно сделать не только вкусным. Проект «Экология48» делится полезными советами.