Спасатели Липецка готовятся к напряженным новогодним дежурствам

Относительно спокойной выдалась последняя предновогодняя неделя для спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка. Однако не обошлось без «сюрпризов».

Как сообщает пресс-служба управления, 24 декабря дежурная смена спасателей выезжала в район Сокола по просьбе владелицы одного из частных домов. Её муж, занимавшийся внутри ремонтом, перестал отвечать на звонки и стук в закрытую дверь.«Уставший от трудов хозяин, очевидно, решил досрочно отметить приближающийся праздник. Между тем, в не отапливаемом помещении работали газовая горелка и тепловая пушка. Вполне реальную угрозу возгорания спасатели предотвратили, поработав слесарным инструментом», - рассказали в управлении.Неспокойной выдалась прошедшая суббота. Утром пришлось локализовать часть территории железнодорожного вокзала, где рядом с перроном была обнаружена подозрительная бесхозная коробка. После работы экстренных служб и кинолога с собакой прозвучал сигнал «отбой». В замотанной скотчем упаковке оказались забытые или потерянные кем-то сладкие подарки.В тот же день спасатели освободили женщину от врезавшегося в палец кольца, вскрыли дверь в квартиру неудачно упавшего и не сумевшего самостоятельно добраться до выхода мужчины. Пострадавшего с переломом доставили в карету скорой помощи. За семь дней в управлении зафиксировано четыре обращения по аналогичным случаям, когда в трудном положении оказывались больные люди.Кроме того, вместе с сотрудниками регионального МЧС дважды спасатели выезжали на пожары, один раз – на ДТП с пострадавшими. По просьбе обеспокоенных родителей освобождали закрывшегося изнутри двери ребёнка, который не отвечал на звонки, потому что крепко спал.Наступившая неделя, по мнению опытных сотрудников отряда, должна стать более динамичной. Подготовка к Новому году и начало зимних каникул сопровождаются, порой, самыми неожиданными приключениями. Одно из прошлых дежурств 31 декабря запомнилось руководителю смены Денису Сундееву счастливой улыбкой липчанина, за пять минут до боя курантов успевшего всё же войти в собственную квартиру после долгой и безуспешной попытки справиться с заевшим замком.К сожалению, не только добрые чудеса случаются в новогоднюю ночь.В преддверии праздников в городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан соблюдать осторожность, не пренебрегать правилами безопасности, предусмотренными для ёлки с гирляндами, для запуска фейерверков, для обращения с огнём – в закрытом помещении или на приусадебном участке.Для рыбаков, любителей коньков и лыж дополнительные предупреждения по поводу выхода на лёд водоёмов: ввиду непостоянства температур он может терять свою прочность, не надо рисковать!И, конечно, убедительная просьба к родителям: не оставляйте без присмотра малышей, поговорите с подростками о выборе безопасного досуга.В случае возникновения непредвиденных ситуаций и чрезвычайных происшествий, звонить по единому номеру службы спасения «112».