Общество

37 минут назад

В Липецкой области продолжают проверять цены на сахар и масло

1 163
#торговля
2
В Липецкой области продолжают проверять цены на сахар и масло

Превышений установленного порога цен не обнаружено.

В Липецкой области продолжают проверять, как магазины соблюдают установленные предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, накануне прошёл мониторинг цен в 12 сетевых предприятиях торговли.

- Ни в одном из магазинов установленный порог цен на сахар и подсолнечное масло не был превышен, - отметили в агентстве. - Цена подсолнечного масла по отношению к 25 декабря снижена в двух торговых сетях. По состоянию на 28 декабря, сахар-песок в Липецке можно купить по цене от 43,99 рубля за килограмм, подсолнечное масло - по цене от 85,56 рубля за килограмм.

Напомним, в целях стабилизации цен на сахар-песок и масло подсолнечное 14 декабря Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с хозяйствующими субъектами об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло -110 рублей за килограмм на срок с 21 декабря текущего года по 31 марта 2021 года.
1 163
#торговля
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Логика

21 минуту назад
Проверьте цены на яйца. Золотые стали!
ответить

Еще в рубрике

Спасатели Липецка готовятся к напряженным новогодним дежурствам
#спасатели
Спасатели Липецка готовятся к напряженным новогодним дежурствам

4 минуты назад

Общество
В частном секторе Липецка большое отключение холодной воды
#отключения
В частном секторе Липецка большое отключение холодной воды

13 минут назад

Общество
В Липецке ожидается гололед
#гололед
В Липецке ожидается гололед

34 минуты назад

Общество
2020, вот ты крыса!
#Итоги года
2020, вот ты крыса!

сегодня, 15:42

Общество
«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»
#школа #Игорь Артамонов
24
«Будет плохо - он же никуда не исчезнет!»

сегодня, 15:18

Общество
На проспекте Победы появится «зеленая волна». Но не в этом году
#проспект Победы #зеленая волна
6
На проспекте Победы появится «зеленая волна». Но не в этом году

сегодня, 15:07

Общество