В Липецкой области продолжают проверять цены на сахар и масло

Превышений установленного порога цен не обнаружено.

В Липецкой области продолжают проверять, как магазины соблюдают установленные предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, накануне прошёл мониторинг цен в 12 сетевых предприятиях торговли.



- Ни в одном из магазинов установленный порог цен на сахар и подсолнечное масло не был превышен, - отметили в агентстве. - Цена подсолнечного масла по отношению к 25 декабря снижена в двух торговых сетях. По состоянию на 28 декабря, сахар-песок в Липецке можно купить по цене от 43,99 рубля за килограмм, подсолнечное масло - по цене от 85,56 рубля за килограмм.



Напомним, в целях стабилизации цен на сахар-песок и масло подсолнечное 14 декабря Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с хозяйствующими субъектами об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло -110 рублей за килограмм на срок с 21 декабря текущего года по 31 марта 2021 года.