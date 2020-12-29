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Липецкая вечЁрка: липчане стали чаще умирать, пробка на проспекте Победы и итоги года по версии GOROD48
Сегодня, 29 декабря, Росстат опубликовал данные по смертности за ноябрь, днем встал проспект Победы и GOROD48 подвел итоги уходящего 2020 года.
Сухие статистические цифры не поясняют, почему липчане стали чаще умирать. По официальным данным из-за ненавистного COVID-19 в ноябре этого года умерли 42 человека.
Сегодня днем случился автомобильный коллапс на площади Победы и близлежащих улицах. Машины стояли намертво, скорая помощь, которая оказалась зажата в пробке, с трудом из нее выбралась. Объяснить гигантский затор только тем, что люди готовятся к празднованию Нового года, вряд ли возможно. В последнее время пробки на площади и проспекте стали появляться все чаще и чаще.
Сотрудники ГИБДД сегодня вручную пытались справиться с напастью. Автомобили ехали со скоростью 3-7 км/ч.
— Эх, не успел Петрович метро построить, — сокрушался Мишаня.
Весьма вовремя выступил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. Он сегодня сообщил, что сотрудники Центра организации дорожного движения работают над тем, чтобы на проспекте Победы появилась «зеленая волна». Правда, пока только на его части: между двумя площадями Победы и Кольцевой. Преградой намеченной цели является сложный перекресток с улицей Механизаторов.
Процесс уже запущен. Завершиться он должен, по расчетам Николая Дергунова, где-то в начале февраля. Чиновник даже готов лично продемонстрировать то, что получится.
А еще GOROD48 проводил сегодня Крысу — мы подвели итоги года. Постарались вспомнить и про плохое, и про хорошее из того, что было в 2020 году: COVID-19, куда же без него, дистанционное обучение, запоздалые «Липецкие зори», голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Липецкий городской Совет депутатов и усохший областной Совет. Не забыли и про скандалы с медицинскими приписками, взятками дорожников и не вовремя сданными (и до сих пор не сданными) объектами. Читайте, вспоминайте, не забывайте.