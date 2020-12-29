Общество

15 минут назад

Липецкая вечЁрка: липчане стали чаще умирать, пробка на проспекте Победы и итоги года по версии GOROD48

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#вечЁрка #смертность #проспект Победы #итоги года
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Липецкая вечЁрка: липчане стали чаще умирать, пробка на проспекте Победы и итоги года по версии GOROD48

Сегодня, 29 декабря, Росстат опубликовал данные по смертности за ноябрь, днем встал проспект Победы и GOROD48 подвел итоги уходящего 2020 года.

В Липецкой области в ноябре умерли 2 129 человек — цифра огромная. В ноябре прошлого года погибших было значительно меньше — 1 236 жителей. Смертность, по данным Росстата, составила 172,2%. Это самый высокий показатель среди регионов Центрального федерального округа.

Сухие статистические цифры не поясняют, почему липчане стали чаще умирать. По официальным данным из-за ненавистного COVID-19 в ноябре этого года умерли 42 человека.

Сегодня днем случился автомобильный коллапс на площади Победы и близлежащих улицах. Машины стояли намертво, скорая помощь, которая оказалась зажата в пробке, с трудом из нее выбралась. Объяснить гигантский затор только тем, что люди готовятся к празднованию Нового года, вряд ли возможно. В последнее время пробки на площади и проспекте стали появляться все чаще и чаще.

Сотрудники ГИБДД сегодня вручную пытались справиться с напастью. Автомобили ехали со скоростью 3-7 км/ч.

— Эх, не успел Петрович метро построить, — сокрушался Мишаня.

Весьма вовремя выступил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. Он сегодня сообщил, что сотрудники Центра организации дорожного движения работают над тем, чтобы на проспекте Победы появилась «зеленая волна». Правда, пока только на его части: между двумя площадями Победы и Кольцевой. Преградой намеченной цели является сложный перекресток с улицей Механизаторов.

Процесс уже запущен. Завершиться он должен, по расчетам Николая Дергунова, где-то в начале февраля. Чиновник даже готов лично продемонстрировать то, что получится.    

А еще GOROD48 проводил сегодня Крысу — мы подвели итоги года. Постарались вспомнить и про плохое, и про хорошее из того, что было в 2020 году: COVID-19, куда же без него, дистанционное обучение, запоздалые «Липецкие зори», голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Липецкий городской Совет депутатов и усохший областной Совет. Не забыли и про скандалы с медицинскими приписками, взятками дорожников и не вовремя сданными (и до сих пор не сданными) объектами. Читайте, вспоминайте, не забывайте.
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#вечЁрка #смертность #проспект Победы #итоги года
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