В России

57 минут назад

Эксперты оценили влияние демографического спада на экономику в 2021 году

104

Демографический спад 2020 года, вызванный пандемией, замедлит темпы ВВП в 2021-м на 0,01-0,5 п.п., прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. Причем большая часть из них склоняется скорее к негативному варианту оценки. 

Наиболее консервативный прогноз вклада усугубившихся демографических проблем привел директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Он полагает, что снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 п.п. 

Сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп роста экономики на 0,25-0,35 п.п., полагает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1-0,15 п.п. 

Пандемия нового коронавируса привела в 2020-м к избыточной смертности примерно в 250 тыс. человек, добавил он. В этом году негативный эффект от демографического спада на ВВП — в районе 0,4 п.п. Но в 2021-м он будет существенно меньше, около 0,01 п.п., уверен Александр Широв. 

В Минэке ожидают, что экономика в 2021 году увеличится на 3,3%. ЦБ прогнозирует прирост ВВП в диапазоне 3-4%. 

Население России за январь-октябрь 2020 года сократилось на 382 тыс. человек. 
104

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#удаленное обучение
Ученые заявили о росте развития близорукости у детей из-за удаленки

сегодня, 16:32

В России
#обморожения
Почти 30 жителей Кемеровской области получили обморожение за один день

сегодня, 12:37

В России
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром
#авария
Поезд уничтожил машину с водителем-подростком и женщиной-пассажиром

сегодня, 11:16

В России
Продажи вина и шампанского выросли в 2020 году

вчера, 23:26

В России
1
Ученые объяснили, как не набрать вес в новогодние праздники

вчера, 23:24

В России
Киркоров предложил Баскову стать соседями на кладбище
Киркоров предложил Баскову стать соседями на кладбище

27.12.2020 09:40

В России