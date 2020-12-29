Происшествия
59 минут назад
Пострадавшим на заводе «Либойл» сотрудникам провели первые операции
После чего их перевели на флюидизирующие установки.
Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошло возгорание и задымление, в результате которого пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела.
Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое, но, к счастью, на данный момент ухудшений нет.
Сегодня мужчине и женщине провели первый этап оперативного вмешательства по обработке ожогов, после чего пострадавших перевели на флюидизирующие установки — это специальные реанимационные кровати, которые используются при лечении пациентов с обширными ожогами, в которых пациент как бы находится в подвешенном состоянии.
— Пострадавшим продолжают оказывать интенсивную противошоковую терапию, говорить о каких-то прогнозах пока рано, — добавил Илья Копылов.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое, но, к счастью, на данный момент ухудшений нет.
Сегодня мужчине и женщине провели первый этап оперативного вмешательства по обработке ожогов, после чего пострадавших перевели на флюидизирующие установки — это специальные реанимационные кровати, которые используются при лечении пациентов с обширными ожогами, в которых пациент как бы находится в подвешенном состоянии.
— Пострадавшим продолжают оказывать интенсивную противошоковую терапию, говорить о каких-то прогнозах пока рано, — добавил Илья Копылов.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
слышал звон..
Ужас
Пипецк