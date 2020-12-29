Происшествия

59 минут назад

Пострадавшим на заводе «Либойл» сотрудникам провели первые операции

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#взрыв #завод #Либойл
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Пострадавшим на заводе «Либойл» сотрудникам провели первые операции

После чего их перевели на флюидизирующие установки.

Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошло возгорание и задымление, в результате которого пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела.

Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое, но, к счастью, на данный момент ухудшений нет.

Сегодня мужчине и женщине провели первый этап оперативного вмешательства по обработке ожогов, после чего пострадавших перевели на флюидизирующие установки — это специальные реанимационные кровати, которые используются при лечении пациентов с обширными ожогами, в которых пациент как бы находится в подвешенном состоянии.

— Пострадавшим продолжают оказывать интенсивную противошоковую терапию, говорить о каких-то прогнозах пока рано, — добавил Илья Копылов.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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#взрыв #завод #Либойл
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Комментарии (3)

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слышал звон..

29 минут назад
никаких операций при ожогах не делают.а пластические операции делают потом.
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Ужас

36 минут назад
Люди колечутся, дохнут, ради капитала своих хозяев! А хозяевам всё равно, он отмажется, ведь бизнес нельзя кашмарить сказал президент.
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Пипецк

42 минуты назад
Ужас, ожеои очень страшное дело. Ваздоравливайте!
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