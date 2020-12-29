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Ученые заявили о росте развития близорукости у детей из-за удаленки

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#удаленное обучение

На дистанционном обучении у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К тому выводу пришли офтальмологи из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае, сообщают «Известия».

Проект подразумевает проверку остроты зрения более 1 млн школьников города Вэньчжоу раз в шесть месяцев на протяжении 10 лет. В своем последнем исследовании ученые провели три обследования на близорукость в 1,3 тыс. школ. 

«Мы использовали обычный период (июнь–декабрь 2019 года) и период карантина COVID-19 (январь–июнь 2020-го) для сравнения», — сказано в тексте препринта. «Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19», указано в работе. 

Специалисты изучили миопию средней и высокой степени в двух основных группах: среди младшеклассников и учеников средней и старшей школы. Выяснилось, что значительно больше других проблемам со зрением подвержены дети, которые ходят в 1–6-е классы. 

Новые формы обучения детей могут привести к значительному увеличению общей распространенности миопии в популяции, полагают китайские ученые. Они объясняют это воздействием длительного контакта с экранами гаджетов и уменьшением общей активности на открытом воздухе. 

Авторы работы считают, что ускорение прогрессирования миопии в полтора раза — только промежуточный результат. Они намерены изучить долгосрочное влияние дистанционного обучения на зрение детей. 
109
#удаленное обучение

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