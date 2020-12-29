На проспекте Победы появится «зеленая волна». Но не в этом году

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства работают над организацией дорожного движения по отремонтированной дороге.

GOROD48 едва не опоздал к руководителю ведомства Николаю Дергунову из-за гигантской пробки на проспекте Победы и примыкающих к нему улиц. Заторы на одной из главных магистралей Липецка в последние годы — частое явление.Сотрудники Центра организации дорожного движения, это подразделение муниципального предприятия «Липецкгорсвет», сейчас налаживают связь между главным сервером и светофорами на второй части проспекта Победы (той, что отремонтировали в этом году). Всего на этом участке проспекта семь светофорных объектов (перекресток — один объект). Сейчас сотрудники Центра стабильно видят и управляют четырьмя светофорными объектами. После того, как все светофоры окажутся синхронизированы, начнется наладка вожделенной «зеленой волны». Правда, это не значит, что уже вот-вот можно будет проехать по всему проспекту не останавливаясь.— Проспект Победы — это магистраль со сложными перекрестками. Один из сложнейших — пересечение проспекта Победы и улицы Механизаторов. Еще есть перекрестки с улицей Юных Натуралистов и улицей Доватора. Просто «зеленой волны», чтобы ехать и не останавливаться, такого, скорее всего, не будет. Потому что с примыкающих улиц тоже идет большой поток и нам важно и этих автомобилистов пропустить. Наша цель при устройстве «зеленой волны» на проспекте Победы — максимально повысить интенсивность движения транспорта, — рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.Стоит отметить, что в первой части проспекта Победы, от Танка до Кольцевой, светофоры работают в локальном режиме. К серверу Центра организации дорожного движения их подключить нельзя. К тому же Николай Дергунов считает, что тот участок с точки зрения организации дорожного движения более простой. Поэтому острой необходимости заниматься им немедленно нет.Сотрудники Центра над организацией «зеленой волны» будут работать и в праздники. Но тут закавыка. Во время каникул изменится и движение на проспекте. Поэтому нужно время на то, чтобы поработать и отладить модель движения в будни.— Наша задача увидеть все светофорные объекты на мониторе — это первое. Во время новогодних праздников попытаемся ввести режим «зеленой волны». И третий этап — это январь, может быть залезем в февраль, сделаем замер интенсивности работы транспорта на отдельных светофорных объектах и сформируем целостную картину с точки зрения моделирования движения. Итог: мы хотим поставить на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов датчики интенсивности транспорта, чтобы система считывала количество автомобилей и автоматически корректировала работу светофоров в этом месте, — пояснил Николай Дергунов.С какой скоростью нужно двигаться по проспекту Победы, чтобы проехать его не останавливаясь? На этот вопрос Николай Дергунов пообещал ответить позже. И даже проехать вместе с журналистами, чтобы наглядно продемонстрировать результаты своей работы, когда она будет сделана.В начале следующего года дорожники займутся и организацией движения на площади Победы. Один из рассматриваемых вариантов — сделать кольцо главным.Пока же кольцо — головная боль водителей. Сегодня по площади и примыкающим к ней улицам автомобили ползли со скоростью черепахи. Их легко обгоняли пешеходы.