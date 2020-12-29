Движение на площади Победы в Липецке будут регулировать вручную

ГИБДД пытается бороться с новогодними пробками.

Центр Липецка - в новогодних пробках. Кольцо на площади Победы движется со скоростью два километра в час, улица Советская и проспект Победы — со скоростью три километра в час, улица 8 марта чуть быстрее — со скоростью семь километров в час.Как сообщил GOROD48 начальник городского ГИБДД Олег Володин, в ГИБДД поступила информация о затрудненном движении в районе площади Победы и сейчас туда направляются сотрудники дорожно-патрульной службы, которые будут регулировать движение вручную.- Мы реагируем на сложную дорожную обстановку, - отметил Олег Володин. - Если сотрудник видит, что дорожное движение затруднено, он прибегает к его регулировке своими силами, за исключением тех экипажей, которые едут на дорожные происшествия.В городском ГИБДД добавили, что традиционно в период праздников пробки возникают на площади Победы, улице 50 лет НЛМК, кольце Трубного завода, улице Московской. На данный момент основная проблема на площади Победы и примыкающих к ней улицах.