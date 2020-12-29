Происшествия

13 минут назад

Движение на площади Победы в Липецке будут регулировать вручную

1 391
#Новый гогд
1
Движение на площади Победы в Липецке будут регулировать вручную

ГИБДД пытается бороться с новогодними пробками.

Центр Липецка - в новогодних пробках. Кольцо на площади Победы движется со скоростью два километра в час, улица Советская и проспект Победы — со скоростью три километра в час, улица 8 марта чуть быстрее — со скоростью семь километров в час.

Без названия (22).png

Как сообщил GOROD48 начальник городского ГИБДД Олег Володин, в ГИБДД поступила информация о затрудненном движении в районе площади Победы и сейчас туда направляются сотрудники дорожно-патрульной службы, которые будут регулировать движение вручную.

- Мы реагируем на сложную дорожную обстановку, - отметил Олег Володин. - Если сотрудник видит, что дорожное движение затруднено, он прибегает к его регулировке своими силами, за исключением тех экипажей, которые едут на дорожные происшествия.

В городском ГИБДД добавили, что традиционно в период праздников пробки возникают на площади Победы, улице 50 лет НЛМК, кольце Трубного завода, улице Московской. На данный момент основная проблема на площади Победы и примыкающих к ней улицах.
1 391
#Новый гогд
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

7 минут назад
только почему в пробках водители не соблюдают правила, пешеходы переходят дорогу на зеленый, а машины едут, как не бывало и еще сигналят.
ответить

Еще в рубрике

Попавший в ДТП со «Скорой помощью» водитель ищет очевидцев
#ДТП #Скорая помощь
23
Попавший в ДТП со «Скорой помощью» водитель ищет очевидцев

сегодня, 12:44

Происшествия
«Шкода» снесла столб на улице Юношеской
#ДТП #столб
8
«Шкода» снесла столб на улице Юношеской

сегодня, 10:09

Происшествия
На улице Доватора «Тойота» сбила 62-летнюю женщину
#авария #ДТП
2
На улице Доватора «Тойота» сбила 62-летнюю женщину

сегодня, 08:38

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Либойл»
#взрыв
28
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Либойл»

вчера, 16:44

Происшествия
Фельдшер «скорой» пострадала в утреннем столкновении на проспекте Победы
#ДТП #скорая помощь
42
Фельдшер «скорой» пострадала в утреннем столкновении на проспекте Победы

вчера, 16:38

Происшествия
В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля
#ДТП
12
В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля

вчера, 16:30

Происшествия