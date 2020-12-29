Погода в Липецке

34 минуты назад

В Липецкой области ожидаются мокрый снег и дождь, днем до +2

280
#снегопад
В Липецкой области ожидаются мокрый снег и дождь, днем до +2

30 декабря через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет с собой моросящие осадки, местами гололед. 31 декабря и 1 января будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшие мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -13, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. 

День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.  
280
#снегопад

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области туман и до -13
#туман #мороз
2
В Липецкой области туман и до -13

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает, днем до -8
6
В Липецкой области похолодает, днем до -8

27.12.2020 13:14

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратится снег
9
В Липецкой области прекратится снег

26.12.2020 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области днем потеплеет до +2
#потепление
1
В Липецкой области днем потеплеет до +2

25.12.2020 17:00

Погода в Липецке
Циклон принесет в Липецкую область метели
#метель #снегопад
8
Циклон принесет в Липецкую область метели

24.12.2020 17:00

Погода в Липецке
Завтра возможны метель и снежные заносы
#метель
5
Завтра возможны метель и снежные заносы

24.12.2020 15:43

Погода в Липецке