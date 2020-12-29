В Липецкой области ожидаются мокрый снег и дождь, днем до +2

30 декабря через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет с собой моросящие осадки, местами гололед. 31 декабря и 1 января будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшие мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -13, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.

