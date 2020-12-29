Липецкое РСПП: спасибо врачам!

Когда на базе Липецкой городской больницы № 4 «Липецк Мед» организовали ковидный госпиталь, возникла необходимость в большом количестве индивидуальных средств защиты для персонала. Участники Липецкого регионального отделения РСПП уже не первый раз помогают медикам.

Так, для работы медицинского персонала в больнице «Липецк Мед» члены Липецкого РСПП приобрели 6 тысяч сертифицированных средств индивидуальной защиты – респираторов и 25 пульсометров. Эта акция – посильный вклад липецкого бизнеса в профилактику распространения коронавирусной инфекции и охрану здоровья врачей, которые работают в «красной зоне».- Такой выбор не случаен, - пояснила заместитель Председателя Правления – исполнительный директор «СППЛО» Ольга Митрохина. – Прежде, чем обращаться к поставщикам медицинских изделий, мы спросили у руководства больницы, что именно нужно персоналу для работы. К сожалению, респираторы, которые требовались для медиков, смогли получить не сразу, ждали больше месяца. Но очень рады, что до Нового года все-таки успели выполнить свое обещание.Как рассказала главный врач больницы «Липецк Мед» Юлия Агапова, на базе медучреждения организован госпиталь для больных COVID-19 на 450 коек – все койки сегодня заняты, кислородную поддержку получают около 170 человек. Медики работают много и напряженно, важно поддержать их, чтобы персонал оставался в строю, и больные не оставались без помощи.- Респираторы – один из наиболее расходных материалов. Только за неделю в больнице их уходит от 700 до 800 штук. Теперь, благодаря участникам Липецкого РСПП, мы ими обеспечены на два месяца. Необходимым прибором для работы в нынешних условиях являются и пульсометры – с их помощью врачи контролируют сатурацию (уровень насыщения крови кислородом при дыхании), а также пульс. Такие приборы были на службе у медиков раньше, но с учетом нынешней ситуации потребность в них резко выросла. Мы очень рады, что сегодня поддержать медиков приходят много неравнодушных людей, - рассказала Юлия Агапова.В период пандемии крупные компании, предприниматели, малый и средний бизнес стремятся помочь врачам. Участники Липецкого регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей также не остаются в стороне.- У каждого из членов нашего Союза – сегодня в него входят 50 организаций – есть сотрудники, семьи. Бизнес для них – это еще и социальная ответственность: перед людьми, которые работают на предприятиях и в компаниях, а также перед семьями этих людей. Поддержка врачей, которые работают в ковидных госпиталях – это часть заботы и о собственных сотрудниках, ведь если врач будет защищен, то и человек, столкнувшись с вирусной инфекцией, будет уверен, что ему окажут необходимую медицинскую помощь, - подчеркнула Ольга Митрохина.