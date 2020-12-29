Попавший в ДТП со «Скорой помощью» водитель ищет очевидцев

Сегодня водитель «Тойоты» почувствовал себя плохо.

Свидетелей происшествия водитель «Тойоты» просит связаться с ним по телефону 89997871790.









Напомним, 28 декабря около 10.00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке произошло ДТП: в столкновении «ГАЗели» скорой помощи и «Тойоты-Камри» пострадала 46-летняя пассажирка «ГАЗели» - фельдшер неотложки.Когда в пресс-службе УМВД России по Липецкой области озвучивали обстоятельства ДТП по предварительным данным, то говорили о том, что к аварии привели действия водителя «скорой», который должен был убедиться в безопасности своего маневра, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки автомобиля.Но сегодня в сводках ГИБДД уже говорилось о том, что столкновение автомобилей «Тойота» с 32-летним водителем и «ГАЗели» под управлением 48-летнего мужчины произошло из-за непредоставления преимущества в движении транспорту с нанесенными специальными цветографическими схемами, включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. За подобное нарушение КоАП РФ предусматривает административную ответственность вплоть до лишения права управления сроком от одного до трех месяцев.Водитель «Тойоты-Камри» начал искать в соцсетях очевидцев ДТП.- Ищу свидетелей, очевидцев происшествия, записи видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, желательно, чтобы эти записи были со звуком, - сообщил GOROD48 водитель «Тойоты» по имени Кирилл. - Я считаю, что автомобиль неотложки ехал без сирены — она заработала непосредственно в момент ДТП. Я чисто физически не мог предвидеть появление «ГАЗели» на перекрёстке и избежать столкновения.По словам 32-летнего водителя «Тойоты», хотя сразу после ДТП помощь медиков ему не потребовалась, сегодня он почувствовал себя хуже и планирует обратиться в больницу — у мужчины заболела шея.