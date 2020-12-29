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23 минуты назад
Почти 30 жителей Кемеровской области получили обморожение за один день
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28 декабря холодовые травмы получили 29 жителей Липецкой области. При этом один из них – ребенок. Об этом VSE42.Ru рассказал пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.
Всего за сутки обморозились 29 человек, в том числе один ребенок. Из них пять человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Медики госпитализировали 17 кузбассовцев, получивших холодовые травмы.
– В преддверии праздников напоминаем, что нахождение на улице в состоянии алкогольного опьянения крайне нежелательно – ваш организм не чувствует холода, что зачастую и приводит к холодовой травме, – предупредили в Кузбасском центре медицины катастроф.
Всего за сутки обморозились 29 человек, в том числе один ребенок. Из них пять человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Медики госпитализировали 17 кузбассовцев, получивших холодовые травмы.
– В преддверии праздников напоминаем, что нахождение на улице в состоянии алкогольного опьянения крайне нежелательно – ваш организм не чувствует холода, что зачастую и приводит к холодовой травме, – предупредили в Кузбасском центре медицины катастроф.
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