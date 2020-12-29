Общество

сегодня, 10:21

В Быхановом саду местами потемнело

4 896
#Быханов сад #освещение
3
В Быхановом саду местами потемнело

Работники парка выясняют причину, по которой погасли фонари.

28 декабря несколько аллей Быханова сада погрузились в темноту. Фонари погасли на алле по пути от бывшей танцплощадки к игровой зоне, еще несколько фонарей потухли в другой части парка.

Руководители парка рассказали, что две аллеи были обесточены из-за монтажа большой гирлянды из звезд. Сегодня работы должны закончиться, и фонари подключат. Но неполадки с освещением других частей парка все-таки есть.

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- Специалисты сейчас разбираются в чем проблема, - рассказал GOROD48 директор культурных пространств Липецка Дмитрий Аксенов. – После обследования станет ясно, связана ли поломка с гарантийным случаем или причина в чем-то другом. Все работы в парке идут в плановом режиме.

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Напомним, парк претерпел масштабную реконструкцию в 2019 году. Работы обошлись спонсорам в 220 миллионов рублей. Ранее уже сообщалось, что на малых формах парка отваливались буквы, из Быханова сада воруют гальку, и портят оленей.
4 896
#Быханов сад #освещение
3

Комментарии (4)

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""""

14 минут назад
Столько денег вбухали, а из парка получился сквер.
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Деревенский детектив

23 минуты назад
Шо, опять вандалы свет отключили? Или печенеги с половцами дотянулись?
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Дафна

49 минут назад
Полностью согласна
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.

53 минуты назад
Причина в том,что всё сделано из дерьма и палок)))))
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