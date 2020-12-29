Общество
сегодня, 10:21
В Быхановом саду местами потемнело
4 896
Работники парка выясняют причину, по которой погасли фонари.
28 декабря несколько аллей Быханова сада погрузились в темноту. Фонари погасли на алле по пути от бывшей танцплощадки к игровой зоне, еще несколько фонарей потухли в другой части парка.
Руководители парка рассказали, что две аллеи были обесточены из-за монтажа большой гирлянды из звезд. Сегодня работы должны закончиться, и фонари подключат. Но неполадки с освещением других частей парка все-таки есть.
- Специалисты сейчас разбираются в чем проблема, - рассказал GOROD48 директор культурных пространств Липецка Дмитрий Аксенов. – После обследования станет ясно, связана ли поломка с гарантийным случаем или причина в чем-то другом. Все работы в парке идут в плановом режиме.
Напомним, парк претерпел масштабную реконструкцию в 2019 году. Работы обошлись спонсорам в 220 миллионов рублей. Ранее уже сообщалось, что на малых формах парка отваливались буквы, из Быханова сада воруют гальку, и портят оленей.
Руководители парка рассказали, что две аллеи были обесточены из-за монтажа большой гирлянды из звезд. Сегодня работы должны закончиться, и фонари подключат. Но неполадки с освещением других частей парка все-таки есть.
- Специалисты сейчас разбираются в чем проблема, - рассказал GOROD48 директор культурных пространств Липецка Дмитрий Аксенов. – После обследования станет ясно, связана ли поломка с гарантийным случаем или причина в чем-то другом. Все работы в парке идут в плановом режиме.
Напомним, парк претерпел масштабную реконструкцию в 2019 году. Работы обошлись спонсорам в 220 миллионов рублей. Ранее уже сообщалось, что на малых формах парка отваливались буквы, из Быханова сада воруют гальку, и портят оленей.
4 896
""""
Деревенский детектив
Дафна
.