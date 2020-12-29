Общество

сегодня, 10:13

На каникулах будут следить за бесперебойным обеспечением населения социально значимыми товарами

2 329
#торговля
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На каникулах будут следить за бесперебойным обеспечением населения социально значимыми товарами

По вопросам сферы торговли можно обратиться на телефон «горячей линии».

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в целях стабильного торгового обслуживания населения области и бесперебойного обеспечения населения социально значимыми товарами первой необходимости в выходные и праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области организовано дежурство специалистов. Все контактные телефоны дежурных сотрудников можно посмотреть здесь.

По возникающим вопросам, относящимся к сфере торговли, можно обратиться на телефон «горячей линии» 89913442753 в круглосуточном режиме по WhatsApp, звонки принимаются с 8.30 до 14.00.

В управлении потребрынка добавили, что по вопросам завышения цен на социально-значимые продукты питания необходимо обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области, по вопросам защиты прав потребителя и санитарно-эпидимиологического надзора - в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по вопросам стихийной торговли - в соответствующие органы местного самоуправления.
2 329
#торговля
2

Комментарии (2)

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111

39 минут назад
цены конечно взлетели при чем взлетели на все подряд
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Артурчик

51 минуту назад
Мы будем следить, но обращаться к нам не надо. Обращайтесь в другие организации, там в новогодние праздники никто работать не будет.
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