Происшествия

сегодня, 10:09

«Шкода» снесла столб на улице Юношеской

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#ДТП #столб
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«Шкода» снесла столб на улице Юношеской

Завалившаяся конструкция повредила забор частного дома.

ДТП произошло утром 29 декабря: на улице Юношеской «Шкода» пошла на обгон «ВАЗ-21099», в этот момент водитель «девяносто девятой» решил повернуть, а водитель иномарки попытался уйти от столкновения и вырулил на обочину.

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Итогом столкновения стали незначительные механические повреждения «ВАЗа», разбитая «Шкода», снесенный ею на обочине столб ЛЭП, оторванный провод и поврежденный столбом забор частного домовладения.

ДТП обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
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#ДТП #столб
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Комментарии (1)

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житель

33 минуты назад
Решил понтануться,вот и получил.Пусть теперь платит за столб и забор.Корыто в кредите,ремонт в копеечку влетит.
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