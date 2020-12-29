Происшествия
сегодня, 10:09
«Шкода» снесла столб на улице Юношеской
Завалившаяся конструкция повредила забор частного дома.
ДТП произошло утром 29 декабря: на улице Юношеской «Шкода» пошла на обгон «ВАЗ-21099», в этот момент водитель «девяносто девятой» решил повернуть, а водитель иномарки попытался уйти от столкновения и вырулил на обочину.
Итогом столкновения стали незначительные механические повреждения «ВАЗа», разбитая «Шкода», снесенный ею на обочине столб ЛЭП, оторванный провод и поврежденный столбом забор частного домовладения.
ДТП обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
Итогом столкновения стали незначительные механические повреждения «ВАЗа», разбитая «Шкода», снесенный ею на обочине столб ЛЭП, оторванный провод и поврежденный столбом забор частного домовладения.
ДТП обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
житель