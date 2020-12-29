«Шкода» снесла столб на улице Юношеской

Завалившаяся конструкция повредила забор частного дома.

ДТП произошло утром 29 декабря: на улице Юношеской «Шкода» пошла на обгон «ВАЗ-21099», в этот момент водитель «девяносто девятой» решил повернуть, а водитель иномарки попытался уйти от столкновения и вырулил на обочину.Итогом столкновения стали незначительные механические повреждения «ВАЗа», разбитая «Шкода», снесенный ею на обочине столб ЛЭП, оторванный провод и поврежденный столбом забор частного домовладения.ДТП обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники ДПС.