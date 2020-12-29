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В Липецком аэропорту досмотрели 68 пассажиров, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии

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#аэропорт
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В Липецком аэропорту досмотрели 68 пассажиров, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии

В связи с неблагополучием в мире по новой коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Липецк» с начала 2020 года на наличие инфекционных болезней досмотрено 68 человек, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических мероприятий.

- В связи с неблагополучием в мире по новой коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими с двойным дистанционным измерением температуры тела, внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора. - Ежегодно в аэропорту проводятся тренировочные учения по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее международное значение. В ходе проведения отрабатываются практические навыки и взаимодействие между заинтересованными службами при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, имеющее международное значение.
6 807
#аэропорт
2

Комментарии (6)

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Поезд в Пусан

46 минут назад
В обсерватор их, дней на 30!
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гость

48 минут назад
А как же бессимптомники?
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Сотрудник администрации мэра.

сегодня, 10:21
Закрыть на карантин в СИЗО,на все праздники. Что бы не повадно было другим заразу тащить к нам в Липецк.
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Reg

сегодня, 10:18
Еще бы ФНС припрягли на предмет на " на какие шиши, тусили за бугром"
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Международнищий

сегодня, 10:02
Как громко сказано , да это с прямыми рейсами во все столицы мира
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житель

сегодня, 09:58
С ейроповцами надо быть осторожней!
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