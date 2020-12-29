В Липецком аэропорту досмотрели 68 пассажиров, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии

В связи с неблагополучием в мире по новой коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Липецк» с начала 2020 года на наличие инфекционных болезней досмотрено 68 человек, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических мероприятий.



- В связи с неблагополучием в мире по новой коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими с двойным дистанционным измерением температуры тела, внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора. - Ежегодно в аэропорту проводятся тренировочные учения по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее международное значение. В ходе проведения отрабатываются практические навыки и взаимодействие между заинтересованными службами при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, имеющее международное значение.

